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Мексика перекинула на границу с США тысячи военных и полицейских

Киев • УНН

 • 11434 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. На границе Мексики с США размещены около 15 000 мексиканских военнослужащих, которые должны сдерживать потоки нелегалов, а в случае необходимости и задерживать мигрантов из Центральной Америки, которые пытаются пробраться в США. Об этом сообщил министр обороны Мексики Луис Сандоваль, информирует УНН со ссылкой на DW.

Мексика перекинула на границу с США тысячи военных и полицейских

По его словам, подразделения Национальной гвардии и армии будут расположены на севере Мексики уже с выходных.

Напомним, в начале июня президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике введением новых пошлин до тех пор, пока Мехико не решит проблему сдерживания нелегалов. Позже Трамп заявил, что отказывается от этой идеи, так как достиг с Мексикой соглашения по борьбе с нелегальной иммиграцией.

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