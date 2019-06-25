Мексика перекинула на границу с США тысячи военных и полицейских

По его словам, подразделения Национальной гвардии и армии будут расположены на севере Мексики уже с выходных.

Напомним, в начале июня президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике введением новых пошлин до тех пор, пока Мехико не решит проблему сдерживания нелегалов. Позже Трамп заявил, что отказывается от этой идеи, так как достиг с Мексикой соглашения по борьбе с нелегальной иммиграцией.