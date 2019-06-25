Мексика перекинула на кордон зі США тисячі військових і поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. На кордоні Мексики зі США розміщені близько 15 тисяч мексиканських військовослужбовців, які мають стримувати потоки нелегалів, а у випадку необхідності й затримувати мігрантів з Центральної Америки, які намагаються пробратися до США. Про це повідомив міністр оборони Мексики Луїс Сандоваль, інформує УНН з посиланням на DW.
За його словами, підрозділи Національної гвардії та армії розташовані на півночі Мексики уже з вихідних.
Нагадаємо, на початку червня президент США Дональд Трамп пригрозив Мексиці запровадженням нових мит доти, доки Мехіко не вирішить проблему стримування нелегалів. Пізніше Трамп заявив, що відмовляється від цієї ідеї, тому що досяг з Мексикою угоди щодо боротьби з нелегальною імміграцією.