Медучреждениям нужно 165 млрд грн в месяц на средства индивидуальной защиты - Ляшко

“Минздрав также покупает костюмы. Мы сейчас уже имеем два заказа — один на 67 миллионов, второе на 35 миллионов. Также на прошлом заседании правительство одобрило ходатайство и выделило нам дополнительные средства в размере 3,2 миллиарда гривен из стабилизационного фонда бюджета, часть которых в размере около 2 миллиардов пойдет на закупку средств индивидуальной защиты. Чтобы мы понимали о цифрах, которые нам нужны, месячная потребность учреждений здравоохранения в средствах индивидуальной защиты, всех заведений, которые сегодня есть, это около 165 миллиардов гривен по ценам на начало или на середину февраля”, — сказал Ляшко.

Он отметил, что для 300 учреждений, которые были определены в первой волны для приема больных COVID-19, эта потребность меньше и их заполняют из централизованных закупок.

Напомним, медучреждениям, которые лечат пациентов с Коронавирусная болезнью выделено около 15,8 млрд гривен.