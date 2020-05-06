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Медучреждениям нужно 165 млрд грн в месяц на средства индивидуальной защиты - Ляшко

Киев • УНН

 • 14518 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Чтобы обеспечить учреждения здравоохранения средствами индивидуальной защиты — в месяц нужно 165 миллиардов гривен, по ценам на начало февраля. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга с церемонии встречи гуманитарной помощи с КНР, передает корреспондент УНН.

Медучреждениям нужно 165 млрд грн в месяц на средства индивидуальной защиты - Ляшко

“Минздрав также покупает костюмы. Мы сейчас уже имеем два заказа — один на 67 миллионов, второе на 35 миллионов. Также на прошлом заседании правительство одобрило ходатайство и выделило нам дополнительные средства в размере 3,2 миллиарда гривен из стабилизационного фонда бюджета, часть которых в размере около 2 миллиардов пойдет на закупку средств индивидуальной защиты. Чтобы мы понимали о цифрах, которые нам нужны, месячная потребность учреждений здравоохранения в средствах индивидуальной защиты, всех заведений, которые сегодня есть, это около 165 миллиардов гривен по ценам на начало или на середину февраля”, — сказал Ляшко.

Он отметил, что для 300 учреждений, которые были определены в первой волны для приема больных COVID-19, эта потребность меньше и их заполняют из централизованных закупок.

Напомним, медучреждениям, которые лечат пациентов с Коронавирусная болезнью выделено около 15,8 млрд гривен.

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