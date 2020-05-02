Медзакладам, які лікують пацієнтів з коронавірусом, виділено близько 15,8 млрд гривень - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Лікарі отримуватимуть зарплату за пакетом COVID-19, що передбачає доплату медикам у розмірі 300% - цей пакет передбачає забезпечення ліками пацієнтів у повному обсязі. Окрім того, профільні медзаклади отримали близько 15,8 млрд гривень фінансування. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Лікарі будуть отримувати оплату послуг за пакетом COVID-19, прийнятим Кабінетом міністрів, де передбачено підвищення 300% заробітної плати, вже в цьому пакеті, у цьому тарифі передбачається, що він виплачується з урахуванням 300% заробітної плати. Постановою Кабінетом міністрів затверджений тариф на ці послуги. В НСЗУ звітують, що готові до укладання угод і на початку травня ці кошти за квітневими розрахунками будуть виплачені…Затверджені тарифи включають у себе додаткові доплати-нагороди працівникам закладів охорони здоров’я у розмірі до 300% заробітної плати, забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами у повному обсязі. Загалом медичним закладам, які лікують пацієнтів з коронавірусою хворобою, виділено майже 15,8 млрд гривень", - зазначив він.
Нагадаємо, станом на ранок в Україні зафіксовано вже 11 411 випадків COVID-19, з них 279 – летальні.