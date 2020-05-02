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Медучреждениям, которые лечат пациентов с коронавирусом, выделено около 15,8 млрд гривен - Минздрав

Киев • УНН

 • 15694 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Врачи будут получать зарплату по пакету COVID-19, который предусматривает доплату медикам в размере 300% - этот пакет предусматривает обеспечение лекарствами пациентов в полном объеме. Кроме того, профильные медучреждения получили около 15,8 млрд гривен финансирования. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Медучреждениям, которые лечат пациентов с коронавирусом, выделено около 15,8 млрд гривен - Минздрав

"Врачи будут получать оплату услуг по пакету COVID-19, принятому Кабинетом министров, где предусмотрено повышение 300% заработной платы, уже в этом пакете, в этом тарифе предусматривается, что он выплачивается с учетом 300% заработной платы. Постановлением Кабинетом министров утвержден тариф на эти услуги. В НСЗУ отчитываются, что готовы к заключению сделок и в начале мая эти средства по апрельским расчетам будут выплачены... Утвержденные тарифы включают в себя дополнительные доплаты-награды работникам учреждений здравоохранения в размере до 300% с зароботной платы, обеспечения пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями в полном объеме. В общем медицинским учреждениям, которые лечат пациентов с коронавирусной болезнью, выделено почти 15,8 млрд гривен", - отметил он.

Напомним, по состоянию на утро в Украине зафиксировано уже 11 411 случаев COVID-19, из них 279 - летальные.

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