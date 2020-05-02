Медучреждениям, которые лечат пациентов с коронавирусом, выделено около 15,8 млрд гривен - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Врачи будут получать зарплату по пакету COVID-19, который предусматривает доплату медикам в размере 300% - этот пакет предусматривает обеспечение лекарствами пациентов в полном объеме. Кроме того, профильные медучреждения получили около 15,8 млрд гривен финансирования. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Врачи будут получать оплату услуг по пакету COVID-19, принятому Кабинетом министров, где предусмотрено повышение 300% заработной платы, уже в этом пакете, в этом тарифе предусматривается, что он выплачивается с учетом 300% заработной платы. Постановлением Кабинетом министров утвержден тариф на эти услуги. В НСЗУ отчитываются, что готовы к заключению сделок и в начале мая эти средства по апрельским расчетам будут выплачены... Утвержденные тарифы включают в себя дополнительные доплаты-награды работникам учреждений здравоохранения в размере до 300% с зароботной платы, обеспечения пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями в полном объеме. В общем медицинским учреждениям, которые лечат пациентов с коронавирусной болезнью, выделено почти 15,8 млрд гривен", - отметил он.
Напомним, по состоянию на утро в Украине зафиксировано уже 11 411 случаев COVID-19, из них 279 - летальные.