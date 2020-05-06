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Медзакладам потрібно 165 млрд грн в місяць на засоби індивідуального захисту - Ляшко

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Щоб забезпечити заклади охорони здоров’я засобами індивідуального захисту — в місяць потрібно 165 мільярдів гривень, за цінами на початок лютого. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу з церемонії зустрічі гуманітарної допомоги з КНР, передає кореспондент УНН.

Медзакладам потрібно 165 млрд грн в місяць на засоби індивідуального захисту - Ляшко

“МОЗ також купує костюми. Ми зараз уже маємо два замовлення — одне на 67 мільйонів, друге на 35 мільйонів. Також на минулому засіданні уряд схвалив клопотання і виділив нам додаткові кошти в розмірі 3,2 мільярда гривень зі стабілізаційного фонду бюджету, частина яких, в розмірі близько 2 мільярдів піде на закупівлю засобів індивідуального захисту. Щоб ми розуміли про цифри, які нам потрібні, місячна потреба закладів охорони здоров’я в засобах індивідуального захисту, всіх закладів, які сьогодні є, це близько 165 мільярдів гривень за цінами на початок, або на середину лютого”, — сказав Віктор Ляшко.

Він зазначив, що для 300 закладів, які були визначені в першій хвилі для прийому хворих на COVID-19, ця потреба менша і їх заповнюють з централізованих закупівель.

Нагадаємо, медзакладам, які лікують пацієнтів з коронавірусною хворобою виділено близько 15,8 млрд гривень.

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