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медведев заявляет, что москва может рассматривать санкции Запада как повод для войны

медведев заявляет, что москва может рассматривать санкции Запада как повод для войны

Киев • УНН

 • 217698 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Дмитрий Медведев, заместитель секретаря совбеза рф назвал западные санкции «хамскими и циничными» и отметил, что они граничат с «экономической войной», пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Цитата

«При определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть восприняты как акт международной агрессии или даже как casus belli", - сказал медведев, используя латинский термин для обозначения причины или повода для объявления войны. - В ответ на них государство получает право на индивидуальную и коллективную оборону».

Детали

Он считает, что западные санкции якобы «имеют четкую цель — причинить как можно больше боли как можно большему количеству граждан россии… рядовым гражданам, а не руководству страны или бизнес-элите».

«Главная цель – наказать россиян, пытаясь снизить экономическую активность и спровоцировать гиперинфляцию», – добавил он.

Российские официальные лица стремятся приуменьшить влияние западных санкций, и заявление медведева является редким признанием того, что они причиняют боль.

Добавим

медведева, который занимал пост президента в 2008–2012 годах, когда путин переместился на должность премьер-министра из-за ограничения сроков полномочий, многие считали на Западе более либеральным. Однако в последние месяцы он транслировал сообщения, которые звучат жестче, чем заявления кремлевских соратников путина.

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