Цитата

«За певних обставин такі ворожі заходи можуть бути сприйняті як акт міжнародної агресії або навіть як casus belli", - сказав медведєв, використовуючи латинський термін для позначення причини або приводу для оголошення війни. - У відповідь на них держава отримує право на індивідуальну та колективну оборону».

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Він вважає, що західні санкції нібито «мають чітку мету — завдати якнайбільше болю якомога більшій кількості громадян рф… пересічним громадянам, а не керівництву країни чи бізнес-еліті».

«Головна мета - покарати росіян, намагаючись знизити економічну активність і спровокувати гіперінфляцію», - додав він.

Російські офіційні особи прагнуть применшити вплив західних санкцій, і заява медведєва є рідкісним визнанням того, що вони завдають болю.

Додамо

медведєва, який обіймав посаду президента у 2008–2012 роках, коли путін перемістився на посаду прем'єр-міністра через обмеження термінів повноважень, багато хто вважав на Заході ліберальнішим. Проте в останні місяці він транслював повідомлення, які звучать жорсткіше, ніж заяви кремлівських соратників путіна.