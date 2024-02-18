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медведев угрожает Западу ядерным ударом

медведев угрожает Западу ядерным ударом

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 21:39  •  7118 просмотра

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Бывший президент рф дмитрий медведев угрожал ядерными ударами по западным столицам, таким как Вашингтон, Берлин и Лондон, если границы рф будут соответствовать 1991 году.

медведев угрожает ядерными ударами по западным столицам. Об этом сообщает Bild, передает УНН.

Детали

Экс-президент рф дмитрий медведев снова угрожает применить ядерный удар против Запада. Он заявил о возможной тотальной ядерной войне в случае, если рф вернут к границам 1991 года.

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что "ядерные державы никогда не проигрывают войну", выражая неприязненное отношение к возможности распада рф и вопрос, действительно ли Запад считает, что российский народ согласится с таким сценарием. По его мнению, российские вооруженные силы готовы использовать свой арсенал против различных целей, включая Киев, Вашингтон, Берлин и Лондон.

Действительно ли эти идиоты (на Западе) верят, что русский народ смирится с таким распадом своей страны? российские вооруженные силы используют весь свой арсенал и будут атаковать не только Киев, но и Вашингтон, Берлин или Лондон. На все другие прекрасные исторические места, которые давно были определены как цели нашей ядерной триады

- написал медведев.

Напомним,

Это не первый случай, когда медведев угрожает ядерным ударом. Его предыдущие заявления уже вызвали возмущение и беспокойство среди мировых лидеров.

медведев заявил, что угроза войны между рф и НАТО как никогда реальна8 декабря 2023, 11:31 • 27768 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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medvedev threatens the West with a nuclear strike
Новости по теме

медведев угрожает Западу ядерным ударом

Бывший президент рф дмитрий медведев угрожал ядерными ударами по западным столицам, таким как Вашингтон, Берлин и Лондон, если границы рф будут соответствовать 1991 году.

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