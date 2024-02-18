медведев угрожает Западу ядерным ударом
Киев • УНН
Бывший президент рф дмитрий медведев угрожал ядерными ударами по западным столицам, таким как Вашингтон, Берлин и Лондон, если границы рф будут соответствовать 1991 году.
медведев угрожает ядерными ударами по западным столицам. Об этом сообщает Bild, передает УНН.
Детали
Экс-президент рф дмитрий медведев снова угрожает применить ядерный удар против Запада. Он заявил о возможной тотальной ядерной войне в случае, если рф вернут к границам 1991 года.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что "ядерные державы никогда не проигрывают войну", выражая неприязненное отношение к возможности распада рф и вопрос, действительно ли Запад считает, что российский народ согласится с таким сценарием. По его мнению, российские вооруженные силы готовы использовать свой арсенал против различных целей, включая Киев, Вашингтон, Берлин и Лондон.
Действительно ли эти идиоты (на Западе) верят, что русский народ смирится с таким распадом своей страны? российские вооруженные силы используют весь свой арсенал и будут атаковать не только Киев, но и Вашингтон, Берлин или Лондон. На все другие прекрасные исторические места, которые давно были определены как цели нашей ядерной триады
Напомним,
Это не первый случай, когда медведев угрожает ядерным ударом. Его предыдущие заявления уже вызвали возмущение и беспокойство среди мировых лидеров.
медведев заявил, что угроза войны между рф и НАТО как никогда реальна8 декабря 2023, 11:31 • 27768 просмотров
медведев угрожает Западу ядерным ударом
Бывший президент рф дмитрий медведев угрожал ядерными ударами по западным столицам, таким как Вашингтон, Берлин и Лондон, если границы рф будут соответствовать 1991 году.
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