медведєв погрожує ядерними ударами по західних столицях. Про це повідомляє Bild, передає УНН.

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Екс-президент рф дмитро медведєв знову погрожує застосувати ядерний удар проти Заходу. Він заявив про можливу тотальну ядерну війну у випадку, якщо рф повернуть до кордонів 1991 року.

У своєму Telegram-каналі він підкреслив, що "ядерні держави ніколи не програють війну", висловлюючи неприязне ставлення до можливості розпаду рф та питання, чи Захід дійсно вважає, що російський народ погодиться з таким сценарієм. На його думку, російські збройні сили готові використовувати свій арсенал проти різних цілей, включаючи Київ, Вашингтон, Берлін та Лондон.

Чи справді ці ідіоти (на Заході) вірять, що російський народ змириться з таким розпадом своєї країни? російські збройні сили використають увесь свій арсенал і атакуватимуть не лише Київ, а й Вашингтон, Берлін чи Лондон. На всі інші прекрасні історичні місця, які давно були визначені як цілі нашої ядерної тріади