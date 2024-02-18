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медведєв погрожує Заходу ядерним ударом

медведєв погрожує Заходу ядерним ударом

Київ • УНН

 • 36137 перегляди

Колишній президент рф дмитро медведєв погрожував ядерними ударами по західних столицях, таких як Вашингтон, Берлін і Лондон, якщо кордони рф відповідатимуть 1991 року.

медведєв погрожує ядерними ударами по західних столицях. Про це повідомляє Bild, передає УНН.

Деталі

Екс-президент рф дмитро медведєв знову погрожує застосувати ядерний удар проти Заходу. Він заявив про можливу тотальну ядерну війну у випадку, якщо рф повернуть до кордонів 1991 року.

У своєму Telegram-каналі він підкреслив, що "ядерні держави ніколи не програють війну", висловлюючи неприязне ставлення до можливості розпаду рф та питання, чи Захід дійсно вважає, що російський народ погодиться з таким сценарієм. На його думку, російські збройні сили готові використовувати свій арсенал проти різних цілей, включаючи Київ, Вашингтон, Берлін та Лондон.

Чи справді ці ідіоти (на Заході) вірять, що російський народ змириться з таким розпадом своєї країни? російські збройні сили використають увесь свій арсенал і атакуватимуть не лише Київ, а й Вашингтон, Берлін чи Лондон. На всі інші прекрасні історичні місця, які давно були визначені як цілі нашої ядерної тріади

– написав медведєв.

Нагадаємо

Це не перший випадок, коли медведєв погрожує ядерним ударом. Його попередні заяви вже викликали обурення та занепокоєння серед світових лідерів.

медведєв заявив, що загроза війни між рф та НАТО як ніколи реальна08.12.23, 13:31 • 29179 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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