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Медведчуку грозит до 15 лет тюрьмы

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Народному депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку, которого в частности подозревают в государственной измене, грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщил прокурор в ходе судебного заседания, передает корреспондент УНН.

Медведчуку грозит до 15 лет тюрьмы

Цитата

“Уголовные преступления, которые инкриминируются Медведчуку, относятся к особому тяжелым, поскольку предусматривают возможность наказания в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества”, — сказал прокурор.

Так, Печерский районный суд Киева начал избрание меры пресечения народному депутату Украины Виктору Медведчуку.

Прокуратурой подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога — более чем 300 млн грн. Обвинение просит арестовать нардепа до 10 июля.

Что было раньше

Медведчук 12 мая был в Офисе Генпрокурора для участия в следственных действиях, где ему вручили подозрение.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Председатель Службы безопасности Иван Баканов сообщил, что Тарас Козак сегодня сейчас находится на территории Российской Федерации, Виктор Медведчук находится в Украине.

По словам Баканова, подозрение Медведчуку направили по его месту жительства и в Верховную Раду.

Напомним, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против Медведчука, его жены и других лиц.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции.

Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112-канал. Под санкции попали: “Новые коммуникации” — ZIK, “НОВОСТИ 24 ЧАСА” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛИДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ ”112-ТВ“, ”ТВ ВЫБОР“- 112 канал, ”НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ“ - основатель Тарас Козак, “Ариадна ТВ” — владелец Тарас Козак.

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