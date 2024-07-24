Служба безопасности Украины сообщила, что вместе с НАБУ собрали масштабную доказательную базу по делу нефтепровода "Самара-Западное направление" и сообщили о подозрении экс-нардепу Виктору Медведчуку и его сообщникам, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности и НАБУ собрали масштабную доказательную базу, которая доказывает незаконность приватизации государственного нефтепровода "Самара-Западное направление" в 2015 году. Сейчас о подозрении сообщено экс-нардепу Виктору Медведчуку и четырем представителям бывшего топ-менеджмента "Прикарпатзападтранса", которые завладели и управляли нефтепроводом", - сообщили в СБУ в соцсетях.

В соответствии с совершенными преступлениями, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и Харьковской областной прокуратуры, как сообщается, подозрение объявлено по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа);

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (организация приобретения, владения и использования средств, в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, предшествовавшего легализации (отмыванию) доходов, совершенные организованной группой и в особо крупном размере).

"По материалам дела, организатором схемы по незаконной приватизации выступил подозреваемый СБУ в государственной измене экс-нардеп Виктор Медведчук", - сообщили в СБУ.

Как отмечается, "согласно имеющимся данным, он начал ее реализацию в 2015 году и действовал в четкой координации с тогдашним высшим политическим руководством Украины и рф".

"К схеме Медведчук привлек третьих лиц, которые в дальнейшем получили руководящие должности на предприятии, которое "приватизировало" указанный нефтепровод", - указали в спецслужбе.

Как свидетельствуют материалы производства, нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление" после распада СССР остался в собственности россии. Начиная с 2005 года, Украина через суды доказывала свое право на владение им, и только в 2014-2015 годах это право подтвердили Апелляционный и Высший хозяйственный суды. "Впрочем, при поддержке тогдашнего высшего руководства Украины Медведчуку удалось отменить это решение через Ровенский хозяйственный суд и оформить продажу нефтепродуктопровода швейцарской компании, которую фактически контролировали участники схемы", - рассказали в СБУ.

"После завладения "трубой" Медведчук и его сообщники обеспечили ее функционирование через предприятие "Прикарпатзападтранс", а полученные доходы выводили на счета аффилированных зарубежных компаний и распределяли между собой. Соответствующая информация подкреплена доказательствами, которые есть в распоряжении НАБУ и СБУ, а также показаниями самого Виктора Медведчука, которые были добровольно и с осознанием сказанного предоставлены им до обмена с рф", - сообщили в спецслужбе.

С мая 2019 года, как указано, прокачка дизеля через нефтепровод была заблокирована для его возвращения в государственную собственность, а правоохранительные органы исследовали законность приватизации. В январе 2024 года Верховный суд Украины окончательно признал украинскую часть нефтепровода государственной собственностью.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Как отметили в СБУ, проводится комплекс мероприятий для привлечения подозреваемых, находящихся за рубежом, к ответственности, а также устанавливается круг всех причастных к этой незаконной сделки.

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