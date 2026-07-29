Медведчуку сообщили о новом подозрении
Киев • УНН
Бывшему нардепу Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. По данным следствия, он вел антиукраинскую кампанию и призывал к ликвидации государства.
Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины от запрещенной партии «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, Медведчуку инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенные по предварительному сговору группой лиц.
По данным следствия, в течение 2023–2026 годов Медведчук вел системную антиукраинскую информационную кампанию. Он участвовал в пропагандистских телепроектах, распространял кремлевские нарративы, отрицал российскую агрессию, ставил под сомнение суверенитет Украины и оправдывал действия государства-агрессора.
В частности, в ноябре 2025 года подозреваемый дал интервью журналисту Томасу Рёперу для YouTube-канала «NuoFlix». Во время разговора он публично высказался за так называемое «включение» Украины в состав РФ, фактически призвав к ликвидации Украины как независимого государства
По данным следствия, Медведчук организовал распространение этого интервью на подконтрольном ему сайте пропагандистского медиапроекта «Другая Украина».
Платформу создали на базе одноименной общественной организации, которую подозреваемый зарегистрировал в сентябре 2023 года на территории государства-агрессора. Ресурс используют для распространения антиукраинских материалов и российской пропаганды.
Также в 2023 году Медведчук участвовал в программах белорусских телеканалов «СТВ» и «CTV», где публично оправдывал вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, начатую в 2014 году.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины.
Досудебное расследование осуществляют следователи Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.
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Напомним
В августе 2025 года Медведчуку и еще 12 лицам сообщено о подозрении в информационно-подрывной деятельности.
Подозреваемые создали проект «Другая Украина» и продвигали через него нарративы кремля. В частности, распространяли публикации, в которых оправдывали вооруженную агрессию РФ, призывали к изменению границ территории или государственной границы Украины, разжигали национальную и религиозную вражду, а также распространяли другие материалы в поддержку государства-агрессора.