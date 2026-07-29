Медведчуку сообщили о новом подозрении

Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины от запрещенной партии «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, Медведчуку инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, в течение 2023–2026 годов Медведчук вел системную антиукраинскую информационную кампанию. Он участвовал в пропагандистских телепроектах, распространял кремлевские нарративы, отрицал российскую агрессию, ставил под сомнение суверенитет Украины и оправдывал действия государства-агрессора.

В частности, в ноябре 2025 года подозреваемый дал интервью журналисту Томасу Рёперу для YouTube-канала «NuoFlix». Во время разговора он публично высказался за так называемое «включение» Украины в состав РФ, фактически призвав к ликвидации Украины как независимого государства - говорится в сообщении.

По данным следствия, Медведчук организовал распространение этого интервью на подконтрольном ему сайте пропагандистского медиапроекта «Другая Украина».

Платформу создали на базе одноименной общественной организации, которую подозреваемый зарегистрировал в сентябре 2023 года на территории государства-агрессора. Ресурс используют для распространения антиукраинских материалов и российской пропаганды.

Также в 2023 году Медведчук участвовал в программах белорусских телеканалов «СТВ» и «CTV», где публично оправдывал вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, начатую в 2014 году.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины.

Досудебное расследование осуществляют следователи Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.

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Напомним

В августе 2025 года Медведчуку и еще 12 лицам сообщено о подозрении в информационно-подрывной деятельности.

Подозреваемые создали проект «Другая Украина» и продвигали через него нарративы кремля. В частности, распространяли публикации, в которых оправдывали вооруженную агрессию РФ, призывали к изменению границ территории или государственной границы Украины, разжигали национальную и религиозную вражду, а также распространяли другие материалы в поддержку государства-агрессора.