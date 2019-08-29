Медведчук прокомментировал обмен политзаключенного Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Политик Виктор Медведчук заявил, что окончательная судьба обмена удерживаемых и политзаключенного России режиссера Олега Сенцова еще не решена. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
"Этим вопросом занимается официальная власть сегодня, Президент Украины господин (Владимир - ред.) Зеленский и его команда. Я знаю о том, что такие переговоры ведутся, но окончательного варианта еще нет, также окончательно не решена судьба человека, которого вы назвали, Сенцова", - сказал Медведчук, отвечая на вопрос известна ли дата обмена удерживаемых и готовят ли украинского режиссера Олега Сенцова к обмену.
Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова вывезли из колонии № 8 в городе Лабытнанги.