Медведчук прокомментировал обмен политзаключенного Сенцова

"Этим вопросом занимается официальная власть сегодня, Президент Украины господин (Владимир - ред.) Зеленский и его команда. Я знаю о том, что такие переговоры ведутся, но окончательного варианта еще нет, также окончательно не решена судьба человека, которого вы назвали, Сенцова", - сказал Медведчук, отвечая на вопрос известна ли дата обмена удерживаемых и готовят ли украинского режиссера Олега Сенцова к обмену.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова вывезли из колонии № 8 в городе Лабытнанги.