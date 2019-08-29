Медведчук прокомментировал обмен политзаключенного Сенцова

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112934 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123806 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115326 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121257 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125971 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151228 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150771 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140721 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195908 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116865 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
Медведчук прокомментировал обмен политзаключенного Сенцова

Медведчук прокомментировал обмен политзаключенного Сенцова

Киев  •  УНН

 • 14392 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Политик Виктор Медведчук заявил, что окончательная судьба обмена удерживаемых и политзаключенного России режиссера Олега Сенцова еще не решена. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Этим вопросом занимается официальная власть сегодня, Президент Украины господин (Владимир - ред.) Зеленский и его команда. Я знаю о том, что такие переговоры ведутся, но окончательного варианта еще нет, также окончательно не решена судьба человека, которого вы назвали, Сенцова", - сказал Медведчук, отвечая на вопрос известна ли дата обмена удерживаемых и готовят ли украинского режиссера Олега Сенцова к обмену.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова вывезли из колонии № 8 в городе Лабытнанги.

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