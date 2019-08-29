Медведчук прокоментував обмін політв’язня Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Політик Віктор Медведчук заявив, що остаточна доля обміну утримуваних та політв’язня Росії режисера Олега Сенцова ще не вирішена. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
"Цим питанням займається офіційна влада сьогодні, Президент України пан (Володимир – ред.) Зеленський і його команда. Я знаю про те, що такі перемовини ведуться, але остаточного варіанту ще не має, так само остаточно не вирішена доля людини, яку ви назвали, Сенцова", - сказав Медведчук відповідаючи на питання чи відома дата обміну утримуваних і чи готують українського режисера Олега Сенцова до обміну.
Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова вивезли з колонії № 8 у місті Лабитнангі.