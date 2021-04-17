Медработника Киевского СИЗО разоблачили на сбыте наркотиков заключенным
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Медработника Киевского СИЗО разоблачили на получении взятки и сбыте наркотиков заключенным. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Цитата
"В субботу, 17 апреля 2021, за процессуального руководства Киевской городской прокуратуры задержали медработника Киевской медицинской части филиала ГУ "Центр охраны здоровья ДКВС Украины" в Киеве и Киевской области по факту хранения и сбыта наркотических средств в места лишения свободы, а также в получении неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 368 УК Украины) ", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что сотрудника из числа медицинского персонала задержали во время совершения очередной попытки пронести за неправомерную выгоду осужденному наркотические вещества.
"В ходе проверки на КПП в личных вещах 40-летнего задержанного правоохранители обнаружили два мобильных телефона, в корпусе которых находились 7 свертков с наркотическим веществом. Указанные свертки медработник СИЗО получил для передачи одному из заключенных за денежное вознаграждение. Денежные средства в сумме 4000 гривен, которые он получил за доставку наркотиков, изъято", - отмечается в сообщении.
Документирования фактов хранения и сбыта наркотических средств в места лишения свободы, а также получения неправомерной выгоды указанному медработником осуществлялось в два этапа.
"Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения", - информирует пресс служба.
Напомним, в Николаеве арестовали сотрудника СИЗО, который систематически снабжал заключенным наркотики.