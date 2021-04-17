Медпрацівника Київського СІЗО викрито на збуті наркотиків ув’язненим
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Медпрацівника Київського СІЗО викрито на одержанні хабара та збуті наркотиків ув’язненим. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
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“У суботу, 17 квітня 2021 року, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано медпрацівника Київської медичної частини філії ДУ „Центр охорони здоров’я ДКВС України“ в м. Києві та Київській області за фактом зберігання та збуту наркотичних засобів у місця позбавлення волі, а також в одержанні неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 368 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що співробітника медичного персоналу затримали під час здійснення чергової спроби пронести за неправомірну вигоду засудженому наркотичні речовини.
“Так, під час перевірки на КПП в особистих речах 40-річного затриманого правоохоронці виявили два мобільні телефони, у корпусі яких знаходилися 7 згортків з наркотичною речовиною. Вказані згортки медпрацівник СІЗО отримав для передачі одному з ув’язнених за грошову винагороду. Грошові кошти у сумі 4 тисячі гривень, які він отримав за доставку наркотиків, вилучено”, — зазначається в повідомленні.
Документування фактів зберігання та збуту наркотичних засобів у місця позбавлення волі, а також одержання неправомірної вигоди вказаним медпрацівником здійснювалося у два етапи.
“Наразі затриманому готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу”, — інформує пресслужба.
Нагадаємо, у Миколаєві заарештували співробітника СІЗО, який систематично постачав в’язням наркотики.