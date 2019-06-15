Медики рассказали, как правильно загорать

"Лучше всего принимать солнечные ванны в период с 8 до 11 утром и с 16 до 19 вечером. Это безопасное время для того, чтобы постепенно загореть и при этом не сгореть. Но самым безопасным вариантом остается не загорать", - говорится в сообщении.

Больше всего шансов сгореть - в обед. Тогда солнечные лучи особенно сильны.

"Поэтому, если именно в это время вы оказались на пляже, безопаснее будет расположиться в тени или под зонтиком. Также не забывайте об использовании солнцезащитного крема, шляп и очков", - говорится в сообщении.

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Чтобы избежать обезвоживания организма, нужно пить больше жидкости, уточнили в ЦОЗ Минздрава.

Кроме того, во время загорания не рекомендуется читать или спать. Положение тела нужно менять каждые 10-15 минут. А солнцезащитный крем следует наносить на кожу, даже если загорающий находится в тени. Особенно это касается детей.

Наряду с этим, некоторым людям загорать вообще запрещено, уточнили в ЦОЗ.

"А именно: старикам, маленьким детям, гипертоникам, аллергикам, беременным, страдающим от новообразований, меланом, заболеваний эндокринной системы. Также в зоне риска - люди со светлой кожей, с большим количеством родинок на теле или наличием четырех и больше родинок диаметром от 6 мм, те, кто в детстве несколько раз сгорал на солнце, люди, в чьих семьях у одного из прямых родственников была диагностирована меланома", - говорится в сообщении.

Напомним, врач рассказал о болезнях, которые появляются из-за использования кондиционера.