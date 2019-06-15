Медики рассказали, как правильно загорать

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 69000 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 149550 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 127232 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 188311 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 235415 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 202917 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 239721 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 206787 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 478036 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 240111 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3.5м/с
88%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 131373 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 53069 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 83937 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 56922 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 82302 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 251274 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 229711 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 315231 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 478036 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 571629 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

13:09 • 18606 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 188311 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 76157 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 72925 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 78545 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Медики рассказали, как правильно загорать

Киев • УНН

 • 42322 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Для безопасного загара лучше всего принимать солнечные ванны с 8 до 11 часов утром и с 16 до 19 часов вечером, такие советы дали в Центре общественного Минздрава, передает УНН.

Медики рассказали, как правильно загорать

"Лучше всего принимать солнечные ванны в период с 8 до 11 утром и с 16 до 19 вечером. Это безопасное время для того, чтобы постепенно загореть и при этом не сгореть. Но самым безопасным вариантом остается не загорать", - говорится в сообщении.

Больше всего шансов сгореть - в обед. Тогда солнечные лучи особенно сильны.

"Поэтому, если именно в это время вы оказались на пляже, безопаснее будет расположиться в тени или под зонтиком. Также не забывайте об использовании солнцезащитного крема, шляп и очков", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице сегодня 32 градуса тепла

Чтобы избежать обезвоживания организма, нужно пить больше жидкости, уточнили в ЦОЗ Минздрава.

Кроме того, во время загорания не рекомендуется читать или спать. Положение тела нужно менять каждые 10-15 минут. А солнцезащитный крем следует наносить на кожу, даже если загорающий находится в тени. Особенно это касается детей.

Наряду с этим, некоторым людям загорать вообще запрещено, уточнили в ЦОЗ.

"А именно: старикам, маленьким детям, гипертоникам, аллергикам, беременным, страдающим от новообразований, меланом, заболеваний эндокринной системы. Также в зоне риска - люди со светлой кожей, с большим количеством родинок на теле или наличием четырех и больше родинок диаметром от 6 мм, те, кто в детстве несколько раз сгорал на солнце, люди, в чьих семьях у одного из прямых родственников была диагностирована меланома", - говорится в сообщении.

Напомним, врач рассказал о болезнях, которые появляются из-за использования кондиционера.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$81,984.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,732.77