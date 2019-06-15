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Медики розповіли, як правильно засмагати

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Для безпечного засмагання найкраще приймати сонячні ванни з 8 до 11 години вранці, та з 16 до 19 години ввечері, Такі поради дали у Центрі громадського здоров'я МОЗ, передає УНН.

Медики розповіли, як правильно засмагати

"Найкраще приймати сонячні ванни в період з 8 до 11 вранці, та з 16 до 19 ввечері. Це безпечний час для того, щоб поступово засмагнути і при цьому не згоріти. Але найбезпечнішим варіантом залишається не засмагати", - йдеться у повідомленні.

Найбільше шансів згоріти - в обід. Тоді сонячні промені особливо сильні.

"Тому, якщо саме у цей час ви опинились на пляжі, безпечніше буде розташуватись в тіні або під парасолькою. Також не забувайте про використання сонцезахисного крему, капелюхів та окулярів", - йдеться у повідомленні.

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Аби уникнути зневоднення організму, потрібно пити більше рідини, уточнили у ЦГЗ МОЗ.

Окрім того, під час загоряння не рекомендується читати або спати. Положення тіла потрібно міняти кожні 10-15 хвилин. А сонцезахисний крем варто наносити на шкіру, навіть якщо засмагаючий перебуває в тіні. Особливо, це стосується дітей.

Поряд з цим, деяким людям засмагати взагалі заборонено, уточнили у ЦГЗ.

"А саме: людям похилого віку, маленьким дітям, гіпертонікам, алергікам, вагітним, тим, хто страждає від новоутворень, меланом, захворювань ендокринної системи. Також у зоні ризику – люди зі світлою шкірою, з великою кількістю родимок на тілі або наявністю чотирьох і більше родимок діаметром від 6 мм; ті, хто в дитинстві кілька разів згорав на сонці, люди, в чиїх сім'ях у одного з прямих родичів була діагностована меланома", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, лікар розповів про хвороби, які з'являються через використання кондиціонера.

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