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Медики дали советы, чем заменить вредные сладости в зимние праздники

Медики дали советы, чем заменить вредные сладости в зимние праздники

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Много сладостей, что так распространены в зимний период, содержат высокий уровень сахара, трансжиров, подсластителей, соли, консервантов, красителей, которые очень вредны для здоровья. В министерстве здравоохранения дали советы, как удержаться от конфет и на что их заменить, передает УНН.

"Зимние праздники не должны становиться "каникулами" от здорового образа жизни. Особенно это касается детей, которые обычно получают много сладостей в подарок. Конфеты, шоколадные фигурки, кексы и пряники уже давно стали традиционными новогодними и рождественскими вкусностями. Однако чрезмерное потребление сладостей может стать причиной различных заболеваний, например, зубного кариеса, ожирения и диабета", - отмечают в Минздраве.

Так, рекомендуется ограничить потребление свободного сахара до 10% от общего количества потребляемых калорий, снижение до 5% будет иметь дополнительную выгоду для здоровья.

Согласно результатам исследования питания детей в Украине в 2018-2019 годах избыточная калорийность пищи, а также несбалансированность рациона является чрезвычайно распространенными. Дети всех возрастов потребляют много сахара, особенно в праздничные дни.

"Кроме сахара большинство магазинных сладостей содержат очень вредные трансжиры. Они негативно влияют на здоровье, приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету 2 типа и ожирению. Согласно рекомендациям ВОЗ, количество трансжиров в рационе не должно превышать 1% от общего количества калорий", - отмечают эксперты.

Они также дали советы, как потреблять меньше сладостей в праздничный период детям и взрослым, а именно:

• Ограничить уровень потребления сахара до 5% от общего количества потребленных калорий. Такое количество свободного сахара находится в стакане фруктового сока или в пяти чайных ложках сахара, если речь идет о суточной норме.

• Заменить конфеты и кондитерские изделия альтернативными сладостями. Это могут быть свежие и сухие фрукты, десерты на основе орехов, сыра, несладкие йогурты, компоты и смузи, пастила, натуральный зефир.

• Быть настойчивыми. Даже если с первого раза ребенок отказалась от здорового десерта, продолжать предлагать.

• Ограничить потребление сладких напитков. Особенно это важно для детей раннего возраста, которые традиционно потребляют несколько порций сока в день.

• Праздничное оформление и подачи пищи привлечет внимание ребенка и заставит попробовать.

• Внимательно изучать маркировку продуктов, которые предлагаются детям. Отказаться от потребления пищи с трансжирами.

• Готовить домашние сладости вместе с детьми. Тогда можно быть уверенным в качестве всех ингредиентов, которые используются. Кроме того, это позволит создать атмосферу настоящего семейного праздника.

Как ранее УНН сообщал, диетолог посоветовала исключить из осенне-зимнего рациона сладости.

Украинские Национальные Новости

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