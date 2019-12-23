Медики дали поради, чим замінити шкідливі солодощі у зимові свята
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Багато солодощів, що так поширені у зимовий період, містять високий рівень цукру, трансжирів, підсолоджувачів, солі, консервантів, барвників,що дуже шкідливі для здоров’я. У міністерстві охорони здоров’я дали поради, як утриматись від цукерок та на що їх замінити, передає УНН.
“Зимові свята не мають ставати „канікулами“ від здорового способу життя. Особливо це стосується дітей, які зазвичай, отримують багато солодощів у подарунок. Цукерки, шоколадні фігурки, кекси та пряники вже давно стали традиційними новорічними та різдвяними смаколиками. Проте надмірне споживання солодощів може стати причиною різних захворювань, наприклад, зубного карієсу, ожиріння та діабету”, — зазначають у МОЗ.
Так, рекомендується обмежити споживання вільного цукру до 10% від загальної кількості спожитих калорій, зниження до 5% матиме додатковий зиск для здоров’я.
Відповідно до результатів дослідження харчування дітей в Україні в 2018-2019 роках надмірна калорійність їжі, а також незбалансованість раціону є надзвичайно поширеними. Діти усіх вікових груп споживають забагато цукру, особливо у святкові дні.
“Окрім цукру більшість магазинних солодощів містять дуже шкідливі трансжири. Вони негативно впливають на здоров’я, призводять до серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та ожиріння. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, кількість трансжирів в раціоні не повинна перевищувати 1% від загальної кількості калорій”, — зазначають експерти.
Вони також дали поради, як споживати менше солодощів у святковий період дітям та дорослим, а саме:
• Обмежити рівень споживання цукру до 5 % від загальної кількості спожитих калорій. Така кількість вільного цукру знаходиться у склянці фруктового соку або у п’ятьох чайних ложках цукру, якщо мова йде про добову норму.
• Замінити цукерки та кондитерські вироби альтернативними солодощами. Це можуть бути свіжі та сухі фрукти, десерти на основі горіхів, сиру, несолодкі йогурти, узвари та смузі, пастила, натуральний зефір.
• Бути наполегливими. Навіть якщо з першого разу дитина відмовилась від здорового десерту, продовжувати пропонувати.
• Обмежити споживання солодких напоїв. Особливо це важливо для дітей раннього віку, які традиційно споживають кілька порцій соку в день.
• Святкове оформлення та подача їжі приверне увагу дитини та заохотить скуштувати.
• Уважно вивчати маркування продуктів, які пропонуються дітям. Відмовитись від споживання їжі з трансжирами.
• Готувати домашні солодощі разом з дітьми. Тоді можна бути впевненим в якості всіх інгредієнтів, які використовуються. Крім того, це дозволить створити атмосферу справжнього родинного свята.
Як раніше повідомляв УНН, дієтолог порадила виключити з осінньо-зимового раціону солодощі.