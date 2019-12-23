Медики дали поради, чим замінити шкідливі солодощі у зимові свята

“Зимові свята не мають ставати „канікулами“ від здорового способу життя. Особливо це стосується дітей, які зазвичай, отримують багато солодощів у подарунок. Цукерки, шоколадні фігурки, кекси та пряники вже давно стали традиційними новорічними та різдвяними смаколиками. Проте надмірне споживання солодощів може стати причиною різних захворювань, наприклад, зубного карієсу, ожиріння та діабету”, — зазначають у МОЗ.

Так, рекомендується обмежити споживання вільного цукру до 10% від загальної кількості спожитих калорій, зниження до 5% матиме додатковий зиск для здоров’я.

Відповідно до результатів дослідження харчування дітей в Україні в 2018-2019 роках надмірна калорійність їжі, а також незбалансованість раціону є надзвичайно поширеними. Діти усіх вікових груп споживають забагато цукру, особливо у святкові дні.

“Окрім цукру більшість магазинних солодощів містять дуже шкідливі трансжири. Вони негативно впливають на здоров’я, призводять до серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та ожиріння. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, кількість трансжирів в раціоні не повинна перевищувати 1% від загальної кількості калорій”, — зазначають експерти.

Вони також дали поради, як споживати менше солодощів у святковий період дітям та дорослим, а саме:

• Обмежити рівень споживання цукру до 5 % від загальної кількості спожитих калорій. Така кількість вільного цукру знаходиться у склянці фруктового соку або у п’ятьох чайних ложках цукру, якщо мова йде про добову норму.

• Замінити цукерки та кондитерські вироби альтернативними солодощами. Це можуть бути свіжі та сухі фрукти, десерти на основі горіхів, сиру, несолодкі йогурти, узвари та смузі, пастила, натуральний зефір.

• Бути наполегливими. Навіть якщо з першого разу дитина відмовилась від здорового десерту, продовжувати пропонувати.

• Обмежити споживання солодких напоїв. Особливо це важливо для дітей раннього віку, які традиційно споживають кілька порцій соку в день.

• Святкове оформлення та подача їжі приверне увагу дитини та заохотить скуштувати.

• Уважно вивчати маркування продуктів, які пропонуються дітям. Відмовитись від споживання їжі з трансжирами.

• Готувати домашні солодощі разом з дітьми. Тоді можна бути впевненим в якості всіх інгредієнтів, які використовуються. Крім того, це дозволить створити атмосферу справжнього родинного свята.

Як раніше повідомляв УНН, дієтолог порадила виключити з осінньо-зимового раціону солодощі.