Медик рассказал, что провоцирует аллергию летом

"Многие летом закрывают окна, поскольку пользуются кондиционерами, в которых также может накапливаться пыль и плесень, что также может вызвать аллергическую реакцию. Сейчас цветут злаковые, постепенно цветение перейдет на полынь и на амброзию", - отметил медик.



По его словам, сезонная аллергия более распространена среди различных видов аллергии. Сейчас многие жалуются на аллергию на тополь, впрочем само по себе дерево не является сильным аллергеном, так как обычно аллергенным является пыльца, а пух - это уже плоды тополь, которые есть мало аллергенными, и больные, страдающие аллергией на различные растения - например , сейчас активно цветут злаковые, - путают причину болезни. Тополь может раздражать слизистые, иногда к пуху тополя могут присоединиться какие-то вещества, которые сами по себе тоже являются аллергенами.



Аллергия на клубнику, по мнению врача, возникает, когда ее переедают, поскольку растение само по себе, хотя есть аллергенным в какой-то степени, но больше оно вызывает псевдо аллергические реакции, либо не иммунологически зависимые реакции, связанные с имитированием аллергической реакции. Поэтому, по совету медика, следует есть клубные понемногу, а кроме того, можно подвергать клубнику легкой термической обработке, которая уничтожит аллергенные свойства растения.



Аллергия на амброзию начинается чуть позже, уже ближе к концу июля, хотя из-за жары цветения растения может начаться и раньше. Такая аллергия часто встречается, к тому же она также может давать перекрестные реакции. Важно знать, что при борьбе с бурьяном следует не скашивать растения, а вырывать его с корнем, причем желательно, чтобы это делали не аллергики самостоятельно, а люди с отсутствием аллергических реакций на пыль и сок амброзии. К тому же, следует при этом надевать защитные перчатки и респиратор.



Как отметил врач, ежегодно количество больных аллергией в Украине увеличивается, причем это обще мировая тенденция. И по прогнозу к 2050 году, 50% населения Земли будет страдать аллергией.



Напомним, на этой неделе риск возникновения аллергии в Украине останется умеренным и высоким, особенно - на западе и северо-западе страны.