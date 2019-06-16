Медик розповів, що провокує алергію влітку

"Багато людей влітку закривають вікна, оскільки користуються кондиціонерами, в яких також може накопичуватись пил і пліснява, що також може викликати алергічну реакцію. Наразі цвітуть злакові, поступово цвітіння перейде на полинь і на амброзію", - зазначив медик.



За його словами, сезонна алергія більш розповсюджена серед різних видів алергії. Наразі багато хто скаржиться на алергію на тополю, втім само по собі дерево не є сильним алергеном, оскільки зазвичай алергенним є пилок, а пух – це вже плоди тополя, які є мало алергенними, і хворі, які страждають на алергію на різні рослини – наприклад, зараз найактивніше цвітуть злакові, - плутають причину недугу. Тополя може подразнювати слизові, інколи до пуху тополі можуть приєднатися якісь речовини, які самі по собі теж є алергенами.



Алергія на полуницю, на думку лікаря, виникає, коли її переїдають, оскільки рослина сама по собі, хоч є алергенною в якійсь мірі, але більше вона викликає псевдо алергічні реакції, або не імунологічно залежні реакції, пов’язані з імітуванням алергічної реакції. Тому, за порадою медика, слід їсти клубні потроху, а крім того, можна піддавати полуницю легкій термічній обробці, яка знищить алергенні властивості рослини.



Алергія на амброзію починається трохи пізніше, вже ближче до кінця липня, хоча через спеку цвітіння рослини може початися і раніше. Така алергія часто зустрічається, до того ж вона також може давати перехресні реакції . Важливо знати, що при боротьбі із самим бур'яном слід не скошувати рослину, а виривати її з коренем, причому бажано, щоб це робити не алергіки самотужки, а люди із відсутністю алергічних реакцій на пил і сік амброзії. З усім тим, слід при цьому одягати захисні рукавиці і респіратор.



Як наголосив лікар, щороку кількість хворих на алергію в Україні збільшується, причому це загально світова тенденція. І за прогнозом до 2050 року, 50% населення Землі страждати на алергію.



Нагадаємо, цього тижня ризик виникнення алергії в Україні залишиться помірним та високим, особливо – на заході та північному заході країни.