Медик рассказал о противопоказаниях к использованию контактных линз

"На сегодняшний день современные мягкие контактные линзы имеют очень мало противопоказаний - в основном, это гнойно-воспалительные заболевания глаза, но это и понятно, что в эти периоды не следует носить контактные линзы", - отметил врач.



При этом он добавил, что контактные линзы рекомендованы детям с 5 лет, а при врожденной катаракте врачи-офтальмологи оперируют и одевают линзы детям, начиная с трехмесячного возраста.



Напомним, среди основных причин ухудшения зрения у детей - недоношенность, инфекционные болезни в раннем возрасте, наследственность, а также нарушение осанки, тогда как пользование гаджетами стоит на 12-13 месте среди таких причин.