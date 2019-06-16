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Медик рассказал о противопоказаниях к использованию контактных линз

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Противопоказанием для ношения контактных линз является гнойно-воспалительные заболевания глаз, в целом же современные линзы показаны для применения начиная с 5 летнего возраста. Об этом сообщил заведующий кафедрой офтальмологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Шупика Сергей Рыков в комментарии корреспонденту УНН.

Медик рассказал о противопоказаниях к использованию контактных линз

"На сегодняшний день современные мягкие контактные линзы имеют очень мало противопоказаний - в основном, это гнойно-воспалительные заболевания глаза, но это и понятно, что в эти периоды не следует носить контактные линзы", - отметил врач.

При этом он добавил, что контактные линзы рекомендованы детям с 5 лет, а при врожденной катаракте врачи-офтальмологи оперируют и одевают линзы детям, начиная с трехмесячного возраста.

Напомним, среди основных причин ухудшения зрения у детей - недоношенность, инфекционные болезни в раннем возрасте, наследственность, а также нарушение осанки, тогда как пользование гаджетами стоит на 12-13 месте среди таких причин.

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