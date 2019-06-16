Медик розповів про протипоказання до використання контактних лінз
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Протипоказанням для носіння контактних лінз є гнійно-запальні захворювання очей, в цілому ж сучасні лінзи показані для застосування починаючи з 5 річного віку. Про це повідомив завідувач кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Шупика Сергій Риков в коментарі кореспонденту УНН.
"На сьогодні сучасні м'які контактні лінзи мають дуже мало протипоказань – в основному, це гнійно-запальні захворювання ока, але це й зрозуміло, що в ці періоди не слід носити контактні лінзи", - зазначив лікар.
При цьому він додав, що контактні лінзи рекомендовані дітям з 5 років, а при вродженій катаракті лікарі-офтальмологи оперують і одягають лінзи дітям, починаючи з тримісячного віку.
Нагадаємо, серед основних причин погіршення зору у дітей - недоношеність, інфекційні хвороби у ранньому віці, спадковість, а також порушення постави, тоді як користування гаджетами стоїть на 12-13 місці серед таких причин.