Медик рассказал об опасности фильтров для воды

"Любой фильтр, если его не вовремя менять, он становится источником вторичного загрязнения, и происходит так называемая ресорбция всех вредных веществ в фильтре", - отметил медик.

По его словам, установление фильтров в организациях и учреждениях - в частности в школах и детсадах - также потенциально опасно, поскольку неизвестно, как они будут обслуживаться и меняться в процессе эксплуатации.



При этом он добавил, что в бытовых условиях обеспечить надлежащий контроль за качеством воды невозможно - такие исследования ежедневно проводят только сознательные и ответственные производители питьевой воды.



Напомним, государственный контроль за качеством вопросов воды, которая фасуется в бутыли для продажи, в настоящее время в Украине отсутствует.



Государственное агентство водных ресурсов обнародовало критерии, по которым с 1 января 2019 года в Украине будет осуществляться проба пресных вод. Теперь государственный мониторинг массивов поверхностных вод будет проводиться по (уточненным) биологическими, гидроморфологическим, химическим и физико-химическим показателям.



Государственное агентство водных ресурсов Украины вместе с Агентством журналистики данных представило онлайн-карту загрязненности рек в Украине.



