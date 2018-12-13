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Медик рассказал об опасности фильтров для воды

Киев • УНН

 • 51743 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Фильтры для воды в бытовых условиях могут представлять угрозу здоровью из-за ненадлежащего контроля и эксплуатации. Об этом сообщил экс-заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас в комментарии корреспонденту УНН.

Медик рассказал об опасности фильтров для воды

"Любой фильтр, если его не вовремя менять, он становится источником вторичного загрязнения, и происходит так называемая ресорбция всех вредных веществ в фильтре", - отметил медик.

По его словам, установление фильтров в организациях и учреждениях - в частности в школах и детсадах - также потенциально опасно, поскольку неизвестно, как они будут обслуживаться и меняться в процессе эксплуатации.

При этом он добавил, что в бытовых условиях обеспечить надлежащий контроль за качеством воды невозможно - такие исследования ежедневно проводят только сознательные и ответственные производители питьевой воды.

Напомним, государственный контроль за качеством вопросов воды, которая фасуется в бутыли для продажи, в настоящее время в Украине отсутствует.

Государственное агентство водных ресурсов обнародовало критерии, по которым с 1 января 2019 года в Украине будет осуществляться проба пресных вод. Теперь государственный мониторинг массивов поверхностных вод будет проводиться по (уточненным) биологическими, гидроморфологическим, химическим и физико-химическим показателям.

Государственное агентство водных ресурсов Украины вместе с Агентством журналистики данных представило онлайн-карту загрязненности рек в Украине.

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