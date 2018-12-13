Медик розповів про небезпеку фільтрів для води
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Фільтри для води в побутових умовах можуть становити загрозу здоров'ю через неналежний контроль і експлуатацію. Про це повідомив екс-заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас в коментарі кореспонденту УНН.
"Будь-який фільтр, якщо його не вчасно міняти, він стає джерелом вторинного забруднення, і відбувається так звана ресорбція усіх шкідливих речовин у фільтр", - зазначив медик.
За його словами, установлення фільтрів в організаціях і установах – зокрема в школах і дитсадках – також потенційно небезпечне, оскільки невідомо, як вони будуть обслуговуватись і мінятись у процесі експлуатації.
При цьому він додав, що в побутових умовах забезпечити належний контроль за якістю води неможливо – такі дослідження щодня проводять тільки свідомі й відповідальні виробники питної води.
Нагадаємо, державний контроль за якістю питаної води, яка фасується у бутлі для продажу, наразі в Україні відсутній.
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