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Медик розповів про небезпеку фільтрів для води

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Фільтри для води в побутових умовах можуть становити загрозу здоров'ю через неналежний контроль і експлуатацію. Про це повідомив екс-заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас в коментарі кореспонденту УНН.

Медик розповів про небезпеку фільтрів для води

"Будь-який фільтр, якщо його не вчасно міняти, він стає джерелом вторинного забруднення, і відбувається так звана ресорбція усіх шкідливих речовин у фільтр", - зазначив медик.

За його словами, установлення фільтрів в організаціях і установах – зокрема в школах і дитсадках – також потенційно небезпечне, оскільки невідомо, як вони будуть обслуговуватись і мінятись у процесі експлуатації.

При цьому він додав, що в побутових умовах забезпечити належний контроль за якістю води неможливо – такі дослідження щодня проводять тільки свідомі й відповідальні виробники питної води.

Нагадаємо, державний контроль за якістю питаної води, яка фасується у бутлі для продажу, наразі в Україні відсутній.

Державне агентство водних ресурсів оприлюднило критерії, за якими з 1 січня 2019 року в Україні буде здійснюватися проба прісних вод. Тепер державний моніторинг масивів поверхневих вод проводитиметься за (уточненими) біологічними, гідроморфологічними, хімічними та фізико-хімічними показниками.

Державне агентство водних ресурсів України разом з Агенцією журналістики даних презентувало онлайн-карту забрудненості річок в Україні.

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