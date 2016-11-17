Медицинское оборудование в государственных больницах не обновляется по несколько десятков лет - ученый

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Киев • УНН

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На сегодня модернизации требует около 80% рентгеновского оборудования в государственных медучреждениях, отметил Ю.Коваленко

КИЕВ. 17 ноября. УНН. На сегодня в Украине в течение года обновляется менее 1% медицинского оборудования в государственных больницах. Такое мнение в комментарии УНН высказал кандидат технических наук, доцент кафедры радиологии, исполнительный секретарь Ассоциации радиологов Украины Юрий Коваленко.

"К сожалению, в год в Украине обновляется менее 1% медицинского оборудования в государственных больницах. А для нормальной работы нужно обновлять 10% оборудования в год. Тогда раз в десять лет оборудование будет заменяться. А если мы заменяем менее 1% оборудования, то тогда никогда у нас не будет нормального медицинского оборудования", - рассказал он.

Также, по словам Ю.Коваленко, около 80% рентгеновского оборудования в государственных медицинских учреждениях на сегодня устарело.

"Около 80% рентгеновского оборудования в государственных медучреждениях уже устаревшее и его нужно либо модернизировать, либо менять. Но его даже столько не нужно сколько его есть. Просто нужно провести аудит и определиться, что нужно модернизировать, заменять, а что просто вообще закрывать. И тогда все будет хорошо. То есть, никто не знает точно ситуацию, потому что инвентаризации не было. Поэтому и я не называю точных цифр, я опираюсь на приблизительные данные, ведь инвентаризации давно не было", - рассказал он.

По мнению Ю.Коваленко, в отличие от государственных медицинских учреждений, частные больницы оснащены качественным и новым медицинским оборудованием.

"В частные больницы никто не покупает устаревшее оборудование, там хорошее, качественное и абсолютно новое оборудование. А вот в государственных - там по 30 лет уже ничего не обновлялось и поэтому конечно, что оно на определенный уровень устаревшее", - резюмировал он.

Как сообщал УНН, по словам вице-президента Национальной академии наук (НАН) Украины, академика НАН Антона Наумовца, современные достижения физики находят свое технологическое отображение преимущественно в частных клиниках.

Также напомним, по словам заведующей радиохирургическим отделением медицинского центра "Клиника Спиженко" Татьяны Чеботаревой, последние достижения физики сделали более эффективной лучевую терапию, которая применяется, в частности, для лечения онкологических заболеваний.

"Физика - это основная база, на которой строится проведение лучевой терапии. То есть, мы используем фотонное излучение синергии киберножа. И источником этих излучений является специальная трубка, которая работает только в момент включения аппарата в сеть. То есть, дополнительной радиоактивности вокруг нет. И пациенты находятся в полной безопасности. А совокупность последних достижений физики и аппаратостроения позволяет нам точно подводить высокую дозу и сохранять при этом окружающие здоровые ткани, что повышает эффект лечения, и это очень важно", - рассказала врач.

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