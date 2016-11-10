Сучасні досягнення фізиків знаходять своє технологічне відображення переважно у приватних клініках - академік

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 22783 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 46253 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 68026 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 138457 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 201544 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191245 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211827 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196963 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152374 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153178 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3.3 м/с
90 %
751 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Щоб путін знову не спробував захопити ані квадратного кілометра: Рютте про встановення тривалого миру в Україні

2 квітня, 16:30 • 24919 перегляди

Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 14, серед них двоє дітей

2 квітня, 16:44 • 22615 перегляди

Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

2 квітня, 17:10 • 26207 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 33856 перегляди

В МЗС України привітали Сирію з формуванням нового перехідного уряду

2 квітня, 17:20 • 21939 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 480327 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 317023 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 379207 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 491025 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 735238 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124191 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183792 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126564 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161411 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184599 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Сучасні досягнення фізиків знаходять своє технологічне відображення переважно у приватних клініках - академік

Сучасні досягнення фізиків знаходять своє технологічне відображення переважно у приватних клініках - академік

Київ • УНН

 • 67364 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Українські фізики мають багато напрацювань у медичній галузі. Про це у коментарі УНН повідомив віце-президент Національної академії наук (НАН) України, академік НАН Антон Наумовець.

“Методи діагностики, які зараз застосовуються у медицині, мають комплексний характер. Там є досягнення і фізики, і хімії і біології, але все ж, якщо говорити про чисто фізичні методи, то я відзначу декілька. От, наприклад, жінки страждають на злоякісні пухлини молочної залози, то розробки Донецького фізико-технічного інституту, яка на наш погляд є дуже важливою, називається контактний мамограф.

Відомо, що для такої діагностики використовують рентгенівське проміння, але, треба відзначити, що при цьому жінка, особливо на такій апаратурі, яка використовується у наших лікарнях, отримує досить солідну дозу рентгенівської радіації, що не дуже бажано. Так оця розробка - це, фактично, термометр, який вимірює температуру, і все, що потрібно зробити жінці - прикласти його до грудей. Якщо в організмі назріває злоякісна пухлина, то відбувається підвищення температури у тій ділянці і цей сигнал, з великою точністю, знімається і потім, через відповідний підсилювач, подається на екран комп’ютера, де видно чи є захворювання”, — сказав А.Наумовець.

Він також зауважив, коли таку розробку впровадили у межах одного району, то це дозволило у п’ять — вісім разів зменшити кількість жінок, які вперше звертаються до лікарів із запущеною формою пухлин. Тобто, такі досягнення фізики у медицині дають величезний соціальний ефект.

Окрім того віце-президент НАН розповів, що у Інституті металофізики розроблений прилад, який має назву офтальмоскоп, що за допомогою променя інфрачервоного випромінювання дуже ефективно дозволяє виявляти пухлини, що можуть утворюватися в очному яблуці.

“Корисні розробки для медицини є також в інституті фізики напівпровідників. Наприклад, пересувна лабораторія, яка хоч і використовує рентгенівське проміння, але її важлива перевага, те що її можна змонтувати у невеличкому автомобілі і возити у найвіддаленіше село. І через використання чутливої реєстрації, можна добитися того, що пацієнт отримає невисоку дозу рентгену”, — розповів А.Наумовець.

За його словами, фізика дає дуже багато у медицині, але без допомоги хіміків і біологів вони б не обійшлися. Взагалі, наука має дуже багато напрацювань, які необхідно впроваджувати у медицині, і тут варто відзначити, що державні лікарні поступаються приватним.

“От, наприклад, мамограф, про який я говорив, має дуже важливе значення, але дуже повільно поширюється в Україні. А якщо приватна клініка, то звичайно вона має більше можливостей придбати апаратуру, не лише вітчизняну, а й зарубіжну. І потрібно, щоб держава проявляла волю і забезпечувала державні лікарні новою апаратурою, оскільки не всі можуть собі дозволити звертатися до приватних клінік”, — наголосив А.Наумовець.

Нагадаємо, 11 листопада, у Києві відбудеться перший медичний Форум фізиків. Відбудеться захід у Клініці Спіженко.

Також нагадаємо, за словами лікаря Тетяни Чеботарьової, останні досягнення фізики зробили ефективнішою променеву терапію, яка застосовується, зокрема, у лікування онкологічних захворювань.

“Фізика — це основна база, на якій будується проведення променевої терапії. Тобто, ми використовуємо фотонне випромінювання синергії на КіберНожі. І джерелом цих випромінювань є спеціальна трубка, яка працює лише у момент включення апарату у мережу. Тобто, додаткової радіоактивності навколо немає. І пацієнти знаходяться у повній безпеці. А сукупність останніх досягнень фізики і апаратобудування дозволяє нам точно підводити високу дозу і зберігати при цьому навколишні здорові тканини, що підвищує ефект лікування, і це є дуже важливо”, — розповіла лікар.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Bitcoin
$83,778.30
Золото
$3,174.69
Tesla
$280.94
Brent
$73.12
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,826.37