Сучасні досягнення фізиків знаходять своє технологічне відображення переважно у приватних клініках - академік

“Методи діагностики, які зараз застосовуються у медицині, мають комплексний характер. Там є досягнення і фізики, і хімії і біології, але все ж, якщо говорити про чисто фізичні методи, то я відзначу декілька. От, наприклад, жінки страждають на злоякісні пухлини молочної залози, то розробки Донецького фізико-технічного інституту, яка на наш погляд є дуже важливою, називається контактний мамограф.

Відомо, що для такої діагностики використовують рентгенівське проміння, але, треба відзначити, що при цьому жінка, особливо на такій апаратурі, яка використовується у наших лікарнях, отримує досить солідну дозу рентгенівської радіації, що не дуже бажано. Так оця розробка - це, фактично, термометр, який вимірює температуру, і все, що потрібно зробити жінці - прикласти його до грудей. Якщо в організмі назріває злоякісна пухлина, то відбувається підвищення температури у тій ділянці і цей сигнал, з великою точністю, знімається і потім, через відповідний підсилювач, подається на екран комп’ютера, де видно чи є захворювання”, — сказав А.Наумовець.

Він також зауважив, коли таку розробку впровадили у межах одного району, то це дозволило у п’ять — вісім разів зменшити кількість жінок, які вперше звертаються до лікарів із запущеною формою пухлин. Тобто, такі досягнення фізики у медицині дають величезний соціальний ефект.

Окрім того віце-президент НАН розповів, що у Інституті металофізики розроблений прилад, який має назву офтальмоскоп, що за допомогою променя інфрачервоного випромінювання дуже ефективно дозволяє виявляти пухлини, що можуть утворюватися в очному яблуці.

“Корисні розробки для медицини є також в інституті фізики напівпровідників. Наприклад, пересувна лабораторія, яка хоч і використовує рентгенівське проміння, але її важлива перевага, те що її можна змонтувати у невеличкому автомобілі і возити у найвіддаленіше село. І через використання чутливої реєстрації, можна добитися того, що пацієнт отримає невисоку дозу рентгену”, — розповів А.Наумовець.

За його словами, фізика дає дуже багато у медицині, але без допомоги хіміків і біологів вони б не обійшлися. Взагалі, наука має дуже багато напрацювань, які необхідно впроваджувати у медицині, і тут варто відзначити, що державні лікарні поступаються приватним.

“От, наприклад, мамограф, про який я говорив, має дуже важливе значення, але дуже повільно поширюється в Україні. А якщо приватна клініка, то звичайно вона має більше можливостей придбати апаратуру, не лише вітчизняну, а й зарубіжну. І потрібно, щоб держава проявляла волю і забезпечувала державні лікарні новою апаратурою, оскільки не всі можуть собі дозволити звертатися до приватних клінік”, — наголосив А.Наумовець.

Нагадаємо, 11 листопада, у Києві відбудеться перший медичний Форум фізиків. Відбудеться захід у Клініці Спіженко.

Також нагадаємо, за словами лікаря Тетяни Чеботарьової, останні досягнення фізики зробили ефективнішою променеву терапію, яка застосовується, зокрема, у лікування онкологічних захворювань.

“Фізика — це основна база, на якій будується проведення променевої терапії. Тобто, ми використовуємо фотонне випромінювання синергії на КіберНожі. І джерелом цих випромінювань є спеціальна трубка, яка працює лише у момент включення апарату у мережу. Тобто, додаткової радіоактивності навколо немає. І пацієнти знаходяться у повній безпеці. А сукупність останніх досягнень фізики і апаратобудування дозволяє нам точно підводити високу дозу і зберігати при цьому навколишні здорові тканини, що підвищує ефект лікування, і це є дуже важливо”, — розповіла лікар.