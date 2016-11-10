Современные достижения физики находят свое технологическое отображение преимущественно в частных клиниках - академик

"Методы диагностики, которые сейчас применяются в медицине, имеют комплексный характер. Там есть достижения и физики, и химии и биологии, но все же, если говорить о чисто физических методах, то я отмечу несколько. Вот, например, женщины страдают злокачественными опухолями молочной железы, то разработка Донецкого физико-технического института, которая на наш взгляд очень важна, называется контактный маммограф.

Известно, что для такой диагностики используют рентгеновские лучи, но, надо отметить, что при этом женщина, особенно на такой аппаратуре, что используется в наших больницах, получает достаточно солидную дозу рентгеновской радиации, что не очень желательно. Так эта разработка - это, фактически, термометр, который измеряет температуру, и все, что нужно сделать женщине - приложить его к груди. Если в организме назревает злокачественная опухоль, то происходит повышение температуры в той области и этот сигнал с большой точностью, снимается и потом, через соответствующий усилитель подается на экран компьютера, где видно есть ли заболевание ", - сказал А.Наумовец.

Он также отметил, когда такую ​​разработку внедрили в пределах одного района, то это позволило в пять - восемь раз уменьшить количество женщин, которые впервые обращаются к врачам с запущенной формой опухолей. То есть, такие достижения физики в медицине дают огромный социальный эффект.

Кроме того вице-президент НАН рассказал, что в Институте металлофизики разработан прибор, который называется офтальмоскоп, что с помощью луча инфракрасного излучения очень эффективно позволяет выявлять опухоли, которые могут образовываться в глазном яблоке.

"Полезные разработки для медицины также в институте физики полупроводников. Например, передвижная лаборатория, которая хоть и использует рентгеновские лучи, но ее важное преимущество, в том что ее можно смонтировать в небольшом автомобиле и возить в отдаленное село. И из-за использования чувствительной регистрации, можно добиться того, что пациент получит невысокую дозу рентгена ", - рассказал А.Наумовец.

По его словам, физика дает очень много в медицине, но без помощи химиков и биологов они бы не обошлись. Вообще, наука имеет очень много наработок, которые необходимо внедрять в медицине, и здесь стоит отметить, что государственные больницы уступают частным.

"Вот, например, маммограф, о котором я говорил, имеет очень важное значение, но очень медленно распространяется в Украине. А если частная клиника, то обычно она имеет больше возможностей приобрести аппаратуру, не только отечественную, но и зарубежную. И нужно, чтобы государство проявляла волю и обеспечивала государственные больницы новой аппаратурой, поскольку не все могут себе позволить обращаться в частные клиники ", - подчеркнул А.Наумовец.

Напомним, 11 ноября, в Киеве состоится первый медицинский Форум физиков . Состоится мероприятие в Клинике Спиженко.

Также напомним, по словам врача Татьяны Чеботаревой, последние достижения физики сделали более эффективной лучевую терапию, что применяется, в частности, для лечения онкологических заболеваний .

"Физика - это основная база, на которой строится проведения лучевой терапии. То есть, мы используем фотонное излучение синергии киберножа. И источником этих излучений есть специальная трубка, которая работает только в момент включения аппарата в сеть. То есть, дополнительной радиоактивности вокруг нет. И пациенты находятся в полной безопасности. А совокупность последних достижений физики и аппаратостроения позволяет нам точно подводить высокую дозу и сохранять при этом окружающие здоровые ткани, что повышает эффект лечения, и это очень важно ", - рассказала врач.