Современные достижения физики находят свое технологическое отображение преимущественно в частных клиниках - академик

ukru
15 марта, 19:03 • 111652 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156404 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131479 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124457 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109305 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103771 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100300 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 130244 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 130008 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127647 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

16 марта, 06:55 • 32999 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 45030 просмотра
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 29042 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 22358 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 56437 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 130244 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 129869 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 265870 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 295049 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 231182 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 10965 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107447 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 130008 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113335 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130506 просмотра
Актуальное
Современные достижения физики находят свое технологическое отображение преимущественно в частных клиниках - академик

Современные достижения физики находят свое технологическое отображение преимущественно в частных клиниках - академик

Киев • УНН

 • 67350 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украинские физики имеют много наработок в медицинской отрасли. Об этом в комментарии УНН сообщил вице-президент Национальной академии наук (НАН) Украины, академик НАН Антон Наумовец.

"Методы диагностики, которые сейчас применяются в медицине, имеют комплексный характер. Там есть достижения и физики, и химии и биологии, но все же, если говорить о чисто физических методах, то я отмечу несколько. Вот, например, женщины страдают злокачественными опухолями молочной железы, то разработка Донецкого физико-технического института, которая на наш взгляд очень важна, называется контактный маммограф.

Известно, что для такой диагностики используют рентгеновские лучи, но, надо отметить, что при этом женщина, особенно на такой аппаратуре, что используется в наших больницах, получает достаточно солидную дозу рентгеновской радиации, что не очень желательно. Так эта разработка - это, фактически, термометр, который измеряет температуру, и все, что нужно сделать женщине - приложить его к груди. Если в организме назревает злокачественная опухоль, то происходит повышение температуры в той области и этот сигнал с большой точностью, снимается и потом, через соответствующий усилитель подается на экран компьютера, где видно есть ли заболевание ", - сказал А.Наумовец.

Он также отметил, когда такую ​​разработку внедрили в пределах одного района, то это позволило в пять - восемь раз уменьшить количество женщин, которые впервые обращаются к врачам с запущенной формой опухолей. То есть, такие достижения физики в медицине дают огромный социальный эффект.

Кроме того вице-президент НАН рассказал, что в Институте металлофизики разработан прибор, который называется офтальмоскоп, что с помощью луча инфракрасного излучения очень эффективно позволяет выявлять опухоли, которые могут образовываться в глазном яблоке.

"Полезные разработки для медицины также в институте физики полупроводников. Например, передвижная лаборатория, которая хоть и использует рентгеновские лучи, но ее важное преимущество, в том что ее можно смонтировать в небольшом автомобиле и возить в отдаленное село. И из-за использования чувствительной регистрации, можно добиться того, что пациент получит невысокую дозу рентгена ", - рассказал А.Наумовец.

По его словам, физика дает очень много в медицине, но без помощи химиков и биологов они бы не обошлись. Вообще, наука имеет очень много наработок, которые необходимо внедрять в медицине, и здесь стоит отметить, что государственные больницы уступают частным.

"Вот, например, маммограф, о котором я говорил, имеет очень важное значение, но очень медленно распространяется в Украине. А если частная клиника, то обычно она имеет больше возможностей приобрести аппаратуру, не только отечественную, но и зарубежную. И нужно, чтобы государство проявляла волю и обеспечивала государственные больницы новой аппаратурой, поскольку не все могут себе позволить обращаться в частные клиники ", - подчеркнул А.Наумовец.

Напомним, 11 ноября, в Киеве состоится первый медицинский Форум физиков . Состоится мероприятие в Клинике Спиженко.

Также напомним, по словам врача Татьяны Чеботаревой, последние достижения физики сделали более эффективной лучевую терапию, что применяется, в частности, для лечения онкологических заболеваний .

"Физика - это основная база, на которой строится проведения лучевой терапии. То есть, мы используем фотонное излучение синергии киберножа. И источником этих излучений есть специальная трубка, которая работает только в момент включения аппарата в сеть. То есть, дополнительной радиоактивности вокруг нет. И пациенты находятся в полной безопасности. А совокупность последних достижений физики и аппаратостроения позволяет нам точно подводить высокую дозу и сохранять при этом окружающие здоровые ткани, что повышает эффект лечения, и это очень важно ", - рассказала врач.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы