Медичне обладнання у державних лікарнях не оновлюється по кілька десятків років – науковець

КИЇВ. 17 листопада. УНН. На сьогодні в Україні протягом року оновлюється менше 1% медичного обладнання у державних лікарнях. Таку думку у коментарі УНН висловив кандидат технічних наук, доцент кафедри радіології, виконавчий секретар Асоціації радіологів України Юрій Коваленко.

“На жаль, на рік у Україні оновлюється менше 1% медичного обладнання у державних лікарнях. А для нормальної роботи потрібно оновлювати 10% обладнання на рік. Тоді раз на десять років обладнання буде замінюватися. А якщо ми замінюємо менше 1% обладнання, то тоді ніколи ми не будемо мати нормального медичного обладнання”, — розповів він.

Також, за словами Ю.Коваленка, близько 80% рентгенівсього обладнання у державних медичних закладах на сьогодні є застарілим.

“Близько 80% рентгенівського обладнання у державних медзакладах вже застаріле і його потрібно або модернізувати, або змінювати. Але його навіть стільки не потрібно скільки його є. Просто потрібно провести аудит і визначитися, що потрібно модернізувати, заміняти, а що просто взагалі закривати. І тоді все буде добре. Тобто, ніхто не знає точно ситуації, тому що інвентаризації не було. Тому і я не називаю точних цифр, я спираюся на приблизні дані, адже інвентаризації давно не було”, — розповів він.

На думку Ю.Коваленка, на відміну від держаних медичних закладів, приватні лікарні оснащені якісним та новим медичним обладнанням.

“У приватні лікарні ніхто не купує застаріле обладнання, там гарне, якісне і абсолютно нове обладнання. А от у державних — там по 30 років вже нічого не оновлювалося і тому звісно, що воно на певний рівень застаріле”, — резюмував він.

Як повідомляв УНН, за словами віце-президента Національної академії наук (НАН) України, академіка НАН Антона Наумовця, сучасні досягнення фізиків знаходять своє технологічне відображення переважно у приватних клініках.

Також нагадаємо, за словами завідувача радіохірургічним відділенням медичного центру “Клініка Спіженко” Тетяни Чеботарьової, останні досягнення фізики зробили ефективнішою променеву терапію, яка застосовується, зокрема, у лікування онкологічних захворювань.

“Фізика — це основна база, на якій будується проведення променевої терапії. Тобто, ми використовуємо фотонне випромінювання синергії на КіберНожі. І джерелом цих випромінювань є спеціальна трубка, яка працює лише у момент включення апарату у мережу. Тобто, додаткової радіоактивності навколо немає. І пацієнти знаходяться у повній безпеці. А сукупність останніх досягнень фізики і апаратобудування дозволяє нам точно підводити високу дозу і зберігати при цьому навколишні здорові тканини, що підвищує ефект лікування, і це є дуже важливо”, — розповіла лікар.