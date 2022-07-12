Медицинская система Мариуполя парализована: оккупантам ищут более 60 врачей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Медицинская система Мариуполя парализована – оккупантам не хватает более 60 врачей, а кроме того нужны медсестры и санитарки. Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, информирует УНН.
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"Прямо сейчас оккупанты ищут для трудоустройства 62 врача. Первоочередно - терапевтов.
62 вакансии по всем больницам города - разве это не лучше подтверждает, что медицинская система Мариуполя парализована? А еще почти столько же - санитарок, медсестер", – написал Андрющенко.
Добавим
По его словам, средняя заработная плата врача около 7,5 тыс. грн в месяц. Однако обещают дополнительный гумпакет и неполную занятость.
"Мариупольцы - такого количества медиков нет в городе и взяться им неоткуда. Еще раз, пока есть возможность - эвакуируйтесь. Оккупационные власти добъет вас отсутствием медицины", - отметил Андрющенко.
Ранее
В начале июля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что разрушенный оккупантами город остался без врачей.