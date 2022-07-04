Маріуполь відсьогодні залишився без лікарів – радник мера

Цитата

“Сьогодні Маріуполь залишився без лікарів. В Маріуполі працював московський десант окупантів в білих халатах, в кількості 17 людей. Відсьогодні вони відправлені додому. Власних маріупольських лікарів не було і до того. Тобто можна констатувати, що з сьогоднішнього дня медицинської допомоги в Маріуполі немає”, – написав він у своєму Telegram.

Доповнення

Ситуація у Маріуполі дійшла до катастрофічної точки. Зокрема, фіксуються проблеми із водопостачанням,

знищено весь громадський транспорт, вичерпано практично всі запаси продуктів харчування та товарів першої необхідності.

Окрім цього, там продовжують виявляти нові братськи могилу з понад сотнею загиблих.

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Оснат Лубрані повідомила, що росія не надала моніторинговій місії ООН доступ до тимчасово захопленого Маріуполя, щоб передати населенню гуманітарну допомогу.