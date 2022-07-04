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Водна криза у Маріуполі: доступ до води мають до 3% жителів – радник мера

Водна криза у Маріуполі: доступ до води мають до 3% жителів – радник мера

Київ • УНН

 • 104589 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. У тимчасово захопленому російськими окупантами Маріуполі лише до 3% жителів мають доступ до води. По це в Telegram повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, інформує УНН.

Деталі

"Проблема води залишається головною проблемою міста. Маріупольці змушені з ранку долати кілометри, аби потрапити в черги в пунктах набору води. Якщо пощастить набрати. Воду збирають скрізь, включаючи каналізаційні колодці, де з’явилася вода після експериментів з водопостачанням", - заявив Андрющенко.

За інформацією радника мера, вода мінімально-допустимої якості в місті недоступна.

"Доступ до води мають до 3% мешканців. Маріуполь потребує термінового зовнішнього втручання задля подолання водяної кризи", - підкреслив Андрющенко.

Доповнення

У Маріуполі згорів склад, на якому російські окупанти зберігали вкрадені речі. 

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив, що 30 червня в акваторії міста на міні підірвався російський десантний катер "Акула". Разом із судном на дно пішло троє моряків.

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