Водна криза у Маріуполі: доступ до води мають до 3% жителів – радник мера

Деталі

"Проблема води залишається головною проблемою міста. Маріупольці змушені з ранку долати кілометри, аби потрапити в черги в пунктах набору води. Якщо пощастить набрати. Воду збирають скрізь, включаючи каналізаційні колодці, де з’явилася вода після експериментів з водопостачанням", - заявив Андрющенко.

За інформацією радника мера, вода мінімально-допустимої якості в місті недоступна.

"Доступ до води мають до 3% мешканців. Маріуполь потребує термінового зовнішнього втручання задля подолання водяної кризи", - підкреслив Андрющенко.

Доповнення

У Маріуполі згорів склад, на якому російські окупанти зберігали вкрадені речі.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив, що 30 червня в акваторії міста на міні підірвався російський десантний катер "Акула". Разом із судном на дно пішло троє моряків.