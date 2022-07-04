Водный кризис в Мариуполе: доступ к воде имеют до 3% жителей – советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Во временно захваченном российскими оккупантами Мариуполе только до 3% жителей имеют доступ к воде. Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, информирует УНН.
Детали
"Проблема воды остается главной проблемой города. Мариупольцы вынуждены утром преодолевать километры, чтобы попасть в очереди в пунктах набора воды. Если удастся набрать. Воду собирают везде, включая канализационные колодцы, где появилась вода после экспериментов с водоснабжением", - заявил Андрющенко.
По информации советника мэра, вода минимально допустимого качества в городе недоступна.
"Доступ к воде имеют до 3% жителей. Мариуполь нуждается в срочном внешнем вмешательстве для преодоления водного кризиса", - подчеркнул Андрющенко.
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В Мариуполе сгорел склад, на котором российские оккупанты хранили украденные вещи.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил, что 30 июня в акватории города на мине подорвался российский десантный катер "Акула". Вместе с судном на дно пошли трое моряков.