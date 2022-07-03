Помста Маріуполя: згорів склад, де рашисти зберігали награбоване

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"на Східному в Лівобережжі окупанти-мародери влаштували міні-серіал награбованого в складі СТО. Вчора близько 17:00 награбоване разом зі складом раптом запалало. МЧСники прилетіли рятувати "власне" майно, але не встигли. Черговий Маріупольський недопалок відплатив грабіжникам. Маріуполь не приймає окупацію і починає відплату навіть в тилу окупантів", – написав Андрющенко.

Нагадаємо

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив, що 30 червня в акваторії міста на міні підірвався російський десантний катер "Акула". Разом із судном на дно пішло троє моряків.