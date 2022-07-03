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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Помста Маріуполя: згорів склад, де рашисти зберігали награбоване

Помста Маріуполя: згорів склад, де рашисти зберігали награбоване

Київ • УНН

 • 114163 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. У Маріуполі згорів склад, на якому російські окупанти зберігали вкрадені речі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує УНН.

Цитата

"на Східному в Лівобережжі окупанти-мародери влаштували міні-серіал награбованого в складі СТО. Вчора близько 17:00 награбоване разом зі складом раптом запалало. МЧСники прилетіли рятувати "власне" майно, але не встигли. Черговий Маріупольський недопалок відплатив грабіжникам. Маріуполь не приймає окупацію і починає відплату навіть в тилу окупантів", – написав Андрющенко.

Нагадаємо

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив, що 30 червня в акваторії міста на міні підірвався російський десантний катер "Акула". Разом із судном на дно пішло троє моряків.

Українські Національні Новини

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