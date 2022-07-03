Месть Мариуполя: сгорел склад, где рашисты хранили награбленное
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В Мариуполе сгорел склад, на котором российские оккупанты хранили украденные вещи. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
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"на Восточном в Левобережье оккупанты-мародеры устроили мини-сериал награбленного на складе СТО. Вчера около 17:00 награбленное вместе со складом вдруг запылало. МЧСники прилетели спасать "собственное" имущество, но не успели. Очередной Мариупольский окурок отплатил грабителям. Мариуполь не принимает оккупацию и начинает возмездие даже в тылу оккупантов", – написал Андрющенко.
Напомним
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил, что 30 июня в акватории города на мине подорвался российский десантный катер "Акула". Вместе с судном на дно пошли трое моряков.