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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Маріуполі російський катер "Акула" таки підірвався на міні: радник мера підтвердив інформацію

У Маріуполі російський катер "Акула" таки підірвався на міні: радник мера підтвердив інформацію

Київ • УНН

 • 13403 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив, що 30 червня в акваторії міста на міні підірвався російський десантний катер "Акула". Разом із судном на дно пішло троє моряків, інформує УНН

Цитата

"Нарешті отримали підтвердження, що дійсно 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер проєкту 1176 "Акула" чорноморського флоту Д-106. Три моряки вже співають разом з кобзоном пісні для риб", – написав Андрющенко у Telegram.

Нагадаємо

30 червня речник Одеської ОВА Сергій Братчук з посиланням на росЗМІ повідомив, що під Маріуполем на міні підірвався російський десантний катер "Акула". 

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