У Маріуполі російський катер "Акула" таки підірвався на міні: радник мера підтвердив інформацію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив, що 30 червня в акваторії міста на міні підірвався російський десантний катер "Акула". Разом із судном на дно пішло троє моряків, інформує УНН.
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"Нарешті отримали підтвердження, що дійсно 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер проєкту 1176 "Акула" чорноморського флоту Д-106. Три моряки вже співають разом з кобзоном пісні для риб", – написав Андрющенко у Telegram.
Нагадаємо
30 червня речник Одеської ОВА Сергій Братчук з посиланням на росЗМІ повідомив, що під Маріуполем на міні підірвався російський десантний катер "Акула".