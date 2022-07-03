У Маріуполі російський катер "Акула" таки підірвався на міні: радник мера підтвердив інформацію

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"Нарешті отримали підтвердження, що дійсно 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер проєкту 1176 "Акула" чорноморського флоту Д-106. Три моряки вже співають разом з кобзоном пісні для риб", – написав Андрющенко у Telegram.

Нагадаємо

30 червня речник Одеської ОВА Сергій Братчук з посиланням на росЗМІ повідомив, що під Маріуполем на міні підірвався російський десантний катер "Акула".