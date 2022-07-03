В Мариуполе российский катер "Акула" таки подорвался на мине: советник мэра подтвердил информацию
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил, что 30 июня в акватории города на мине подорвался российский десантный катер "Акула". Вместе с судном на дно пошли трое моряков, информирует УНН.
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"Наконец-то получили подтверждение, что действительно 30 июня в акватории Мариуполя подорвался на мине российский десантный катер проекта 1176 года "Акула" черноморского флота Д-106. Три моряка уже поют вместе с кобзоном песни для рыб", – написал Андрющенко Telegram.
Напомним
30 июня спикер Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на росСМИ сообщил, что под Мариуполем на мине подорвался российский десантный катер "Акула".