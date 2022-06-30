Під Маріуполем на міні підірвався російський десантний катер "Акула" – росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Під Маріуполем на міні підірвався російський десантний катер "Акула". Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук з посиланням на росЗМІ, інформує УНН.
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"Повідомляється, що під Маріуполем підірвався російський десантний катер проекту 1176 року "Акула" чорноморського флоту Д-106. Чекаємо підтвердження "жеста доброй воли", – написав Братчук.
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