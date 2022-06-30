Під Маріуполем на міні підірвався російський десантний катер "Акула" – росЗМІ

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"Повідомляється, що під Маріуполем підірвався російський десантний катер проекту 1176 року "Акула" чорноморського флоту Д-106. Чекаємо підтвердження "жеста доброй воли", – написав Братчук.

Нагадаємо

Сьогодні міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".