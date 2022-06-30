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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Під Маріуполем на міні підірвався російський десантний катер "Акула" – росЗМІ

Під Маріуполем на міні підірвався російський десантний катер "Акула" – росЗМІ

Київ • УНН

 • 107240 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Під Маріуполем на міні підірвався російський десантний катер "Акула". Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук з посиланням на росЗМІ, інформує УНН.

Цитата

"Повідомляється, що під Маріуполем підірвався російський десантний катер проекту 1176 року "Акула" чорноморського флоту Д-106. Чекаємо підтвердження "жеста доброй воли", – написав Братчук.

Нагадаємо

Сьогодні міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".

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