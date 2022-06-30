Под Мариуполем на мине подорвался российский десантный катер "Акула" – росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Под Мариуполем на мине подорвался российский десантный катер "Акула". Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на росСМИ, информирует УНН.
Цитата
"Сообщается, что под Мариуполем российский российский десантный катер проекта 1176 года "Акула" черноморского флота Д-106. Ждем подтверждения "жеста доброй воли", – написал Братчук.
Напомним
Сегодня минобороны рф подтвердило вывод российских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".