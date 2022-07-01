Маріуполь: виявили нову братську могилу з понад сотнею загиблих

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"Маріуполь. На зараз. Сумні знахідки щотижня. Нова братська могила під завалами на Лівобережжі. Вул. Київська, 53. Знов понад 100 тіл людей з кінця лютого. Окупанти поруч розбирають завали, знов про перепоховання не йдеться. Люди фактично продовжують жити в склепах", - зазначив Андрющенко у Telegram.

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Радник мера також повідомив, що ексгумація у місті фактично зупинена. "Окупаційна влада настільки захопилась створенням картинки відновлення, що до перепоховань руки не дійшли. Тимчасові вуличні могили потрохи перетворюються в постійні. Кальміуській район. Вул. Котляревского, 8-а, у двох кроках від «гуманітарного штабу» могили з квітня. Досі", - зазначив Андрющенко.

Доповнення

Після тривалого розслідування міжнародна організація Amnesty International за результатами опитування свідків, вивчення численних фото, а також наукових розрахунків дійшла висновку, що військові рф у березні знали про переховування сотень людей під театром у Маріуполі та свідомо завдали удару по них, вчинивши воєнний злочин.