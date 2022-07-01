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Маріуполь: виявили нову братську могилу з понад сотнею загиблих

Маріуполь: виявили нову братську могилу з понад сотнею загиблих

Київ • УНН

 • 118162 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. У зайнятому окупантами Маріуполі на Донеччині виявили нову братську могилу з понад сотнею загиблих, повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, пише УНН.

Цитата

"Маріуполь. На зараз. Сумні знахідки щотижня. Нова братська могила під завалами на Лівобережжі. Вул. Київська, 53. Знов понад 100 тіл людей з кінця лютого. Окупанти поруч розбирають завали, знов про перепоховання не йдеться. Люди фактично продовжують жити в склепах", - зазначив Андрющенко у Telegram.

Деталі

Радник мера також повідомив, що ексгумація у місті фактично зупинена. "Окупаційна влада настільки захопилась створенням картинки відновлення, що до перепоховань руки не дійшли. Тимчасові вуличні могили потрохи перетворюються в постійні. Кальміуській район. Вул. Котляревского, 8-а, у двох кроках від «гуманітарного штабу» могили з квітня. Досі", - зазначив Андрющенко.

Доповнення

Після тривалого розслідування міжнародна організація Amnesty International за результатами опитування свідків, вивчення численних фото, а також наукових розрахунків дійшла висновку, що військові рф у березні знали про переховування сотень людей під театром у Маріуполі та свідомо завдали удару по них, вчинивши воєнний злочин. 

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