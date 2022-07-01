Мариуполь: обнаружили новую братскую могилу с более чем сотней погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В занятом оккупантами Мариуполе в Донецкой области обнаружили новую братскую могилу с более сотней погибших, сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, пишет УНН.
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"Мариуполь. На данный момент. Печальные находки еженедельно. Новая братская могила под завалами на Левобережье. Ул. Киевская, 53. Снова более 100 тел людей с конца февраля. Оккупанты рядом разбирают завалы, опять о перезахоронении речи не идет. Люди фактически продолжают жить в подвалах", - отметил Андрющенко в Telegram.
Детали
Советник мэра также сообщил, что эксгумация в городе фактически остановлена. "Оккупационные власти настолько увлеклись созданием картинки восстановления, что до перезахоронений руки не дошли. Временные уличные могилы понемногу превращаются в постоянные. Кальмиусский район. Ул. Котляревского, 8-я, в двух шагах от «гуманитарного штаба» могилы с апреля. До сих пор", - отметил Андрющенко.
Дополнение
После длительного расследования международная организация Amnesty International по результатам опроса свидетелей, изучения многочисленных фото, а также научных расчетов пришла к выводу, что военные рф в марте знали об укрытии сотен людей под театром в Мариуполе и сознательно нанесли удар по ним, совершив военное преступление.