Мариуполь с сегодняшнего дня остался без врачей – советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что с сегодняшнего дня разрушенный оккупантами город остался без врачей, передает УНН.
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“Сегодня Мариуполь остался без врачей. В Мариуполе работал московский десант оккупантов в белых халатах, в количестве 17 человек. Отныне они отправлены домой. Собственных мариупольских врачей не было до этого. То есть можно констатировать, что с сегодняшнего дня медицинской помощи в Мариуполе нет”, – написал он в своем Telegram.
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Ситуация в Мариуполе дошла до катастрофической точки. В частности, фиксируются проблемы с водоснабжением,
уничтожен весь общественный транспорт, исчерпано практически все запасы продуктов питания и товаров первой необходимости.
Кроме этого, там продолжают обнаруживать новые братские могилы с более сотней погибших.
Гуманитарный координатор ООН в Украине Оснат Лубрани сообщила, что россия не предоставила мониторинговой миссии ООН доступ к временно захваченному Мариуполю, чтобы передать населению гуманитарную помощь.