Медична система Маріуполя паралізована: окупантам шукають понад 60 лікарів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Медична система Маріуполя паралізована - окупантам бракує понад 60 лікарів, а крім того потрібні медсестри та санітарки. Про це в Telegram повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, інформує УНН.
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"Прямо зараз окупанти шукають для працевлаштування 62 лікаря. Першочергово - терапевтів.
62 вакансії по всіх лікарнях міста - хіба це не найкраще підтверджує, що медична система Маріуполя паралізована? А ще майже стільки ж - санітарок, медсестер", - написав Андрющенко.
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За його словами, середня заробітна плата лікаря близько 7,5 тис. грн на місяць. Проте обіцяють додатковий гумпакет та неповну зайнятість.
"Маріупольці - такої кількості медиків немає в місті і взятись їм нема звідки. Ще раз, поки є можливість - евакуюйтесь. Окупаційна влада доб’є вас відсутністю медицини", - зазначив Андрющенко.
Раніше
На початку липня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що зруйноване окупантами місто залишилося без лікарів.