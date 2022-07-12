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Медична система Маріуполя паралізована: окупантам шукають понад 60 лікарів

Медична система Маріуполя паралізована: окупантам шукають понад 60 лікарів

Київ • УНН

 • 166181 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Медична система Маріуполя паралізована - окупантам бракує понад 60 лікарів, а крім того потрібні медсестри та санітарки. Про це в Telegram повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, інформує УНН.

Цитата

"Прямо зараз окупанти шукають для працевлаштування 62 лікаря. Першочергово - терапевтів.
62 вакансії по всіх лікарнях міста - хіба це не найкраще підтверджує, що медична система Маріуполя паралізована? А ще майже стільки ж - санітарок, медсестер", - написав Андрющенко.

Додамо

За його словами, середня заробітна плата лікаря близько 7,5 тис. грн на місяць. Проте обіцяють додатковий гумпакет та неповну зайнятість. 

"Маріупольці - такої кількості медиків немає в місті і взятись їм нема звідки. Ще раз, поки є можливість - евакуюйтесь. Окупаційна влада доб’є вас відсутністю медицини", - зазначив Андрющенко.

Раніше

На початку липня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що зруйноване окупантами місто залишилося без лікарів.

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