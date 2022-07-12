Медична система Маріуполя паралізована: окупантам шукають понад 60 лікарів

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"Прямо зараз окупанти шукають для працевлаштування 62 лікаря. Першочергово - терапевтів.

62 вакансії по всіх лікарнях міста - хіба це не найкраще підтверджує, що медична система Маріуполя паралізована? А ще майже стільки ж - санітарок, медсестер", - написав Андрющенко.

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За його словами, середня заробітна плата лікаря близько 7,5 тис. грн на місяць. Проте обіцяють додатковий гумпакет та неповну зайнятість.

"Маріупольці - такої кількості медиків немає в місті і взятись їм нема звідки. Ще раз, поки є можливість - евакуюйтесь. Окупаційна влада доб’є вас відсутністю медицини", - зазначив Андрющенко.

Раніше

На початку липня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що зруйноване окупантами місто залишилося без лікарів.