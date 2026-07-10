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МЭА снизило прогноз добычи нефти в РФ после украинских ударов

Киев • УНН

 • 332 просмотра

МЭА снизило прогноз добычи нефти в РФ на 85 000 баррелей в сутки в 2025 году и на 150 000 в 2027 году после украинских ударов.

МЭА снизило прогноз добычи нефти в РФ после украинских ударов

Международное энергетическое агентство снизило свои прогнозы по добыче российской нефти из-за украинских ударов по энергетической инфраструктуре страны, сообщило МЭА в пятницу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Украина нарастила кампанию ударов по энергетическим объектам, в том числе НПЗ в последние месяцы, стремясь подавить военные усилия Москвы. По данным Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Силы обороны за полгода благодаря Deep Strike поразили 697 целей в РФ. Ущерб, нанесенный врагу, оценивается как минимум в 6,1 млрд долларов.

В свою очередь, главный конструктор Fire Point Денис Штилерман заявлял о технической возможности перекрыть нефтяной экспорт РФ в Балтийском и Черном морях.

Продолжение ударов по нефтеперерабатывающим заводам, хранилищам и транспортной инфраструктуре подкрепляет ослабление прогнозов производства, и соответственно мы снизили наш прогноз поставок из России на этот и следующий год на 85 000 баррелей в день и 150 000 баррелей в сутки соответственно, до среднего уровня 8,8 миллиона баррелей в сутки в течение прогнозируемого периода

- говорится в ежемесячном прогнозе МЭА.

МЭА ожидает, что добыча нефти в России, третьем по величине производителе в мире, достигнет 8,9 миллиона баррелей в сутки в этом году и 8,8 миллиона баррелей в сутки в 2027 году, по сравнению с 9,2 миллиона баррелей в сутки в 2025 году. Прогноз на этот и следующий год был снижен на 85 000 баррелей в сутки и 150 000 баррелей в сутки соответственно.

Добыча нефти в России в июне выросла на 120 000 баррелей в сутки по сравнению с маем до 8,86 миллиона баррелей в сутки, сообщило агентство, что на 900 000 баррелей в сутки меньше квоты, установленной группой ОПЕК+, включающей Организацию стран-экспортеров нефти и ее союзников.

Удары по нефтеперерабатывающим заводам также привели к увеличению экспорта российской нефти в последние месяцы. Источники в отрасли сообщили, что поставки из западных портов России достигли рекордно высокого уровня в июне и, как ожидается, сохранят этот уровень в июле.

россия наращивает экспорт нефти до рекордного уровня на фоне падения цен - Bloomberg30.06.26, 17:07 • 4389 просмотров

Экспорт из балтийских портов Приморск и Усть-Луга, а также из черноморского порта Новороссийск, достиг почти 3 миллионов баррелей в сутки в июне, свидетельствуют данные источников.

МЭА оценило общий экспорт нефти из России в июне в 5,8 миллиона баррелей в сутки, что на 620 000 баррелей в сутки больше, чем в мае. Экспорт нефтепродуктов в прошлом месяце сократился на 230 000 баррелей в сутки по сравнению с маем до 1,91 миллиона баррелей в сутки.

На этой неделе Россия ввела запрет на экспорт дизельного топлива, а также ограничения на продажу бензина и авиационного топлива за рубеж, чтобы решить проблему внутреннего дефицита топлива.

Казахстан установил более 50 блокпостов на границе с РФ, чтобы предотвратить вывоз топлива09.07.26, 21:58 • 8800 просмотров

Юлия Шрамко

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