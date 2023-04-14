Экспорт российской нефти подскочил до самого высокого уровня за три года, несмотря на санкции

Детали

Аналитики отмечают, что рост экспорта произошел благодаря резкому возрастанию потоков продукции, которые вернулись к уровню, который наблюдался в последний раз до полномасштабного вторжения россии в Украину.

По данным МЭА, общие поставки нефти в прошлом месяце увеличились на 600 000 баррелей в день до 8,1 миллиона баррелей в день, а продукты выросли на 450 мб/д до 3,1 миллиона баррелей в день.

Экспорт сырой нефти вырос на 100 000 баррелей в сутки до 5 миллионов баррелей в сутки, при этом в марте Индия заменила Китай в качестве основного пункта назначения российских поставок в Азии.

Отмечается, что ожидаемые доходы от экспорта российской нефти составляют до 12,7 миллиарда долларов. Аналитики отмечают, что это на 43% меньше по сравнению с прошлым годом.

Дополнение

Запад ввел ряд санкций против россии после того, как Москва вторглась в Украину в феврале 2022 года, включая ограничение цен на нефть и нефтепродукты и эмбарго ЕС.

В ответ россия сократила добычу на 500 000 баррелей в сутки, а ее партнеры по нефтяному картелю ОПЕК+ шокировали рынки, объявив о сокращении добычи в начале этого месяца.