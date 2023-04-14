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Експорт російської нафти підскочив до найвищого рівня за три роки, незважаючи на санкції

Експорт російської нафти підскочив до найвищого рівня за три роки, незважаючи на санкції

Київ • УНН

 • 1200002 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Російський експорт нафти в березні 2023 року зріс до найвищого рівня з квітня 2020-го, йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), передає УНН.

Деталі

Аналітики відзначають, що зріст експорту стався завдяки різкому зростанню потоків продукції, які повернулися до рівня, який спостерігався востаннє до повномасштабного вторгнення росії в Україну.

За даними МЕА, загальні поставки нафти минулого місяця збільшилися на 600 000 барелів на день до 8,1 мільйона барелів на день, а продукти зросли на 450 мб/д до 3,1 мільйона барелів на день.

Експорт сирої нафти виріс на 100 000 барелів на добу до 5 мільйонів барелів на добу, при цьому в березні Індія замінила Китай як основний пункт призначення російських постачань в Азії.

Зазначається, що очікувані доходи від експорту російської нафти складають до 12,7 мільярда доларів. Аналітики зауважують, що це на 43% менше в порівнянні з минулим роком.

Доповнення

Захід ввів низку санкцій проти росії після того, як Москва вторглася в Україну в лютому 2022 року, включаючи обмеження цін на нафту та нафтопродукти та ембарго ЄС.

У відповідь росія скоротила видобуток на 500 000 барелів на добу, а її партнери з нафтового картелю ОПЕК+ шокували ринки, оголосивши про скорочення видобутку на початку цього місяця.

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