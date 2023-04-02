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Саудівська Аравія скоротить видобуток нафти на 500 000 барелів на добу. Крок, ймовірно, підвищить ціни на заправках

Саудівська Аравія скоротить видобуток нафти на 500 000 барелів на добу. Крок, ймовірно, підвищить ціни на заправках

Київ • УНН

 • 1384403 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Саудівська Аравія заявила в неділю, що скоротить видобуток нафти на 500 000 барелів на день із травня до кінця 2023 року. Про це УНН інформує посилаючись на АР.

Деталі

Цей крок, ймовірно, підвищить ціни на заправках, що ще більше загострить відносини між Ер-Ріядом та Вашингтоном, оскільки світ справляється з інфляцією, яка частково викликана війною в Україні.

У неділю міністерство енергетики Саудівської Аравії заявило, що скорочення будуть здійснені в координації з деякими членами ОПЕК та країнами, які не входять до ОПЕК.

ОАЕ, Оман, Кувейт, Ірак та Алжир також добровільно скоротять видобуток нафти з травня до кінця 2023 р. в рамках координації з іншими країнами ОПЕК+.

Скорочення є доповненням до скорочення, оголошеного в жовтні минулого року, яке розлютило адміністрацію Байдена.

Міністерство назвало цей крок «запобіжним заходом», спрямованим на стабілізацію ринку нафти. Скорочення становлять менше 5% від середнього видобутку Саудівської Аравії в 11,5 млн. барелів на день у 2022 році.

Контекст

Раніше скорочення — приблизно на 2 мільйони барелів на день — відбулися напередодні проміжних виборів у США, на яких головною проблемою було зростання цін на газ та інші товари першої необхідності. Президент Джо Байден тоді пообіцяв, що будуть «наслідки», а законодавці-демократи закликали заморозити співпрацю із Саудівською Аравією.

Після цих скорочень ціни на нафту фактично знизилися. Нафта марки Brent, глобальний стандарт, торгувалася лише на рівні близько 80 доларів за барель наприкінці минулого тижня порівняно з приблизно 95 доларами за барель на початку жовтня, коли було погоджено більш ранні скорочення.

Державний нафтовий гігант Саудівської Аравії Aramco нещодавно оголосив про рекордний прибуток у розмірі 161 мільярда доларів порівняно з минулим роком. Прибуток зріс на 46,5% порівняно з результатами компанії за 2021 рік, що склали 110 мільярдів доларів. Aramco заявила, що сподівається збільшити видобуток до 13 мільйонів барелів на день до 2027 року.

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