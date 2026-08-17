Мбаппе и Холанд на вершине — стали известны рейтинги футболистов в EA Sports FC 27

EA Sports официально представила рейтинги лучших футболистов в новой части популярного футбольного симулятора EA Sports FC 27. Самые высокие рейтинги получили форвард "Реала" Килиан Мбаппе и форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Об этом передает УНН со ссылкой на разработчиков.

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В новой части только два игрока получили рейтинг 91, тогда как в прошлой части таких футболистов было трое: форвард "Реала" Килиан Мбаппе и форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

В свою очередь, Алексия Путельяс из женской "Барселоны" сохранила свое лидерство в женском рейтинге.

Отметим, что вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах, который стал одноклубником Руслана Малиновского по "Трабзонспору", в прошлой части имел рейтинг 91, а в будущей части даже не попал в топ-27.

Самый большой апгрейд (+4) в новой части получил вингер "Баварии" Майкл Олисе, рейтинг которого составит 90.

Две футболистки, заметно поднявшиеся в женском рейтинге, — Юи Хасэгава из "Манчестер Сити" и Ханна Хэмптон из "Челси" — также улучшили свой общий рейтинг (OVR) на 3 пункта.

Рейтинг 90 имеют: Родри из "Мансити", игроки "ПСЖ" Усман Дембеле, Витинья (+1), Гарри Кейн Кейн (+1) из "Баварии" и игроки "Барселоны" Педри из "Барселоны" (+1) и Ламин Ямаль (+1), а также игроки "Реала" — Тибо Куртуа (+1) и Джуд Беллингем.

Далее расположились игроки с рейтингом 89: Габриэл из "Арсенала" (+1), Джанлуиджи Доннарумма из "Мансити", Бруно Фернандеш из "Манчестер Юнайтед" (+2), Лионель Месси, получивший апгрейд +3, трое игроков "ПСЖ" — Хвича Кварацхелия (+2), Нуну Мендеш (+3) и Вильям Пачо (+3), а также Винисиус Жуниор из "Реала".

Замыкают топ-27 игроки с рейтингом 88: Ян Облак из "Атлетико", игроки "Арсенала" — Деклан Райс (+2) и Вильям Салиба (+2), Вирджил ван Дейк из "Ливерпуля", получивший даунгрейд (-2), два игрока "ПСЖ" — Ашраф Хакими (-1) и Жоау Невеш (+3), а также двое игроков "Баварии" — Джошуа Киммих (-1) и Луис Диас (+3).

Отметим, что Криштиану Роналду, который в прошлой части имел рейтинг 85, не попал в список самых рейтинговых футболистов игры.

Напомним

Форвард сборной Франции и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе стал лицом новой серии футбольного симулятора EA Sports FC 27, которая выйдет в сентябре.

Компания Electronic Arts показала релиз новой серии EA Sports FC 27, где были представлены новые игровые механики, новые режимы, а также впервые за несколько лет анонсировано возвращение футбольного клуба "Ричмонд" вместе с женской командой во главе с легендарным Теддом Лассо и возвращение Алекса Хантера.